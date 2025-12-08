連兩年獲獎 高市「城市碳預算計畫」獲國家永續發展獎

高雄市推動淨零轉型再獲國家級殊榮！行政院國家永續發展委員會於今(八)日舉辦「一一四年國家永續發展獎」頒獎典禮，高市府環保局以「高雄淨零轉型處方箋-城市碳預算計畫」勇奪政府機關類永續發展獎，是政府機關類唯一連兩年獲獎的單位；環保局長張瑞琿從行政院鄭麗君副院長手中接下這份「國家級」的榮耀，並表示，高雄「淨零學院」去年已經獲獎，今年「碳預算計畫」能再度從一百四十七件申請案脫穎而出，是高市府及團隊的光榮，將持續努力推動淨零、永續施政。(見圖)

廣告 廣告

環保局今(八)日說明，高雄碳排佔全國五分之一，「城市碳預算計畫」的核心精神是將溫室氣體排放視為有限的「預算」，並進行科學化、制度化的管理與分配；該計畫將全市溫室氣體排放量視為一筆總額，根據高雄市「二○三○年減碳30%、二○五○年淨零排放」目標，以二年為一期設定溫室氣體排放上限；該機制參考英國碳預算經驗，透過由下而上（Bottom-up）的規劃，完整評估經濟開發、人口成長帶來的增量，以及各部門的減量潛力，客觀制訂將長期目標轉為具體年度總量上限的管理措施，促使高碳排放部門提前調整與因應，確保城市減量路徑的可行性與穩健性。

「城市碳預算計畫」的推動，在正式定案前歷經了十場次以上與產業、局處、專家學者、民間團體、氣候變遷因應推動會等相關會議的廣泛溝通討論；最終，於今年六月二日正式經高雄市議會三讀通過，確立高雄市二○二五-二○二六年碳預算為五千零九十三萬噸，較二○○五基準年減幅23%，納入十六項量化、五十七項配套減碳措施，合計減碳效益達三百八十三萬噸，成為全國首創及第一筆經議會審議通過的城市碳預算。透過議會審議程序與公眾參與，讓減碳計畫接受外界監督，將長期環境目標轉化為具體可行的治理方針。

環保局張瑞琿局長強調，高雄去年以「淨零學院」奪下國家永續獎，今年，再度以「碳預算計畫」獲獎，連兩年得獎是團隊的榮耀，高市府也不會停下前進的腳步，目前正著手進行「第二期碳預算」、「淨零示範區」、「碳權計畫」等重點政策，讓減碳政策一棒接一棒，落實二○五○淨零目標。