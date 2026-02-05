連兩度出狀況！柏崎刈羽核電廠下週再重啟 東電：已找到警報異常原因

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

日本東京電力公司柏崎刈羽核電廠6號機組曾於1月兩度重啟，但兩次都因控制棒警報系統發生狀況而被迫停機，日本東京電力公司今（5）日表示，已經找到令警報系統異常的原因，下週將再度嘗試重啟，但商業運轉時程已跳票，無法於2月26日上線。

柏崎刈羽核電廠6號機組曾於1月兩度重啟，但兩次都因控制棒警報系統發生狀況而被迫停機，東電今表示已找到令警報系統異常的原因，下週將再度嘗試重啟。（圖／美聯社）

根據日媒《共同社》報導，東電首次於1月17日進行控制棒裝置測試，但卻發現警報系統根本無法運作，細查之下才知道共205根控制棒中有88根設定錯誤，在重新修正設定後，於1月21日晚間7點再度測試重啟，結果在運轉5個半小時後，其中一根控制棒的操作監控系統出現異常警報，即使換了備用部件仍未改善，於是只得於23日凌晨停止測試關閉反應堆，對原因展開調查。

柏崎刈羽核電廠為東電自2011年3月福島核事故後首次重啟核電廠，下週重啟測試時會先進行發電和輸電測試，之後停堆實施設備檢查等操作，目標是把輸出功率提升至近100%，若都沒有問題才會進到商業運轉。

