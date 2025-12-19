連兩晚奪「全球最臭氧」冠軍！波士尼亞空污逼近臨界點 3,300人早逝「100天超標」

塞拉耶佛市區被濃霧籠罩，能見度極低，街道上行人稀少。（圖／達志／美聯社，下同）

巴爾幹半島的國家波士尼亞首都塞拉耶佛（Sarajevo，又稱為薩拉熱窩）近期受到嚴重霧霾籠罩，空氣品質連續兩晚被瑞士空氣監測公司IQAir評為全球最糟，促使當局緊急宣布一系列管制措施，包括禁止不符合歐盟環保標準的車輛進入市區，以及全面停止戶外建築工程與公共集會。

根據路透社與美聯社報導，從外電畫面可見，市區可見民眾戴上口罩，試圖減少吸入有害空氣。另外，塞拉耶佛機場當天多個出境航班停飛，清晨尖峰時段的交通也陷入癱瘓。報導也引述瑞士空氣品質科技公司IQAir當天的監測結果，塞拉耶佛的空氣品質被評為「不健康」。該市長期高居全球空污最嚴重城市之一。

塞拉耶佛政府週三已下令禁止3.5噸以上的卡車進入市中心，同時限制不符合歐盟環保標準的汽機車上路。此外，所有戶外施工及公共集會活動皆已被勒令暫停。每逢冬季，塞拉耶佛經常面臨嚴重空氣污染問題，主要原因包括家庭取暖與車輛排放。由於該市位於山谷之中，四周環山，若無風勢帶動，髒空氣便容易滯留數日無法散去。

就連鄰近的塞爾維亞首都貝爾格勒也面臨類似情況，週四當地空氣品質被評為「對敏感族群不健康」，顯示整個西巴爾幹地區在冬季普遍面臨空污挑戰。專家指出，暴露於PM2.5懸浮微粒中，已造成塞拉耶佛及其他波士尼亞主要城市，甚至整個西巴爾幹地區，呼吸道感染、癌症、心血管疾病及早逝病例增加。PM2.5是指直徑小於2.5微米的可吸入細懸浮粒子，對人體健康有重大威脅。

儘管多國政府曾承諾改善環境以爭取加入歐盟，但整體而言，巴爾幹地區在環保方面紀錄仍不理想。波士尼亞在歐洲環保排名中長期墊底，儘管政府多次宣示改善空氣品質以接軌歐盟標準，實際執行進展緩慢。當地河川經常充斥垃圾，回收機制幾乎不存在，多數城市更因無序開發導致綠地大幅消失。

