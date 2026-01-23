連兩波偏強東北季風來襲！把握短暫好天氣 農曆年天氣趨勢曝

今（23日）白天起太陽露臉，氣溫逐漸回升，但新竹以南日夜溫差大，夜間清晨仍要注意保暖。氣象專家賈新興分析，到下周一（26日）都逐漸回暖，但接下來有兩波偏強東北風可能影響台灣。另他指出，農曆年春節期間，全台氣溫會以正常偏暖的趨勢為主。

賈新興在臉書發文指出，明（24日）起到下周一氣溫逐漸回升，下周二、下周三（27日、28日）跟下周六（31日）到2月1日，分別有受到偏強東北季風影響的機率。另外2月上旬仍有偏冷的趨勢，目前到2月底宜蘭降雨仍有稍微偏多的趨勢。他還提到，農曆年期間，全台氣溫以正常偏暖的趨勢為主。

雨勢部分，賈新興表示，24日到25日，基隆、大台北東側、東北角及宜花東有局部短暫雨。26日午後台中以南山區及宜花東有零星短暫雨。27日到28日，有受偏強東北季風影響的機率，其中27日，北北基宜花東有零星短暫雨。28日清晨台中以北及宜花有局部短暫雨，午後桃園以北、宜花東及屏東山區仍有零星短暫雨。

29日清晨宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。30日到31日清晨，北海岸、基隆、東北角、宜花東、鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。31日晚起有受偏強東北季風影響的機率，新竹以北及宜蘭轉有局部短暫雨，午後花東仍有零星短暫雨。2月1日北北基宜有零星短暫雨，午後台東亦有零星短暫雨。

