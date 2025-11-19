連兩震！花蓮東部外海20:38又發生規模4.5極淺層地震

19日晚間震不停！繼晚間8時25分花蓮東部外海發生芮氏規模4.5極淺層地震後，隨後於38分花蓮東部外海又發生一起芮氏規模4.5的極淺層地震。

晚間發生第二起地震。（圖／氣象署）

中央氣象署於2025年11月19日發布最新地震報告，指出當日下午8時38分56秒，台灣東部海域發生了一次芮氏規模為4.5的地震。震中位於北緯24.12度、東經121.81度，距離花蓮縣政府東北東方約23.8公里，地震深度為5.4公里，屬於「極淺層地震」

根據報告，花蓮縣地區的最大震度達到3級，宜蘭縣及南投縣均為2級，而臺中市及臺北市則分別為1級。這次地震的影響範圍廣泛，引起了民眾的關注，但目前尚未接獲重大災害或損失的報告。

晚間發生的第一起地震。（圖／氣象署）

另外，稍早另一起地震，根據中央氣象署的報告，2025年11月19日20:25:13，花蓮縣東北方23.6公里的東部海域發生了一次顯著的地震，震中位於北緯24.12度、東經121.81度，芮氏規模為4.5，震源深度為6.3公里，同樣屬於「極淺層地震」。此次地震的警報系統已經啟動，預估告警範圍涵蓋花蓮縣。

在震度方面，花蓮地區的最大震度達到3級，包括太魯閣、和平及西寶等地均感受到此震動。宜蘭縣和南投縣的最大震度為2級，而臺中市和臺北市的震度則為1級。地震報告指出，這些數據是根據中央氣象署即時地震資料所發布的速報。

