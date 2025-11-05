連八年奪冠！生活在最幸福國家什麼感覺 芬蘭人告訴你

編譯莊佳芳／綜合報導

生活在最幸福國家，會是怎樣？

根據3月發布的《世界幸福報告》，北歐國家芬蘭以其完善的福利體系、高品質的社會支持、高人均GDP等指標，連續第八年蟬聯全球最幸福國家榜首。芬蘭旅遊局國際運營總監阿霍拉將此歸功於「幸福金五角」。芬蘭的幸福哲學與大自然緊密相連，芬蘭人平均距離森林、公園等自然環境僅200公尺。外媒分析，芬蘭人追求的幸福感並非持續處於高點的興奮，而是根植於平衡、連結與寧靜的深層滿足。

廣告 廣告

芬蘭幸福金五角

BBC報導，這份由聯合國發布的《世界幸福報告》，排名會根據蓋洛普民意調查對不平等、社會支持、人均GDP、預期壽命、自由、慷慨程度、對腐敗的認知、積極情緒以及捐贈和志願服務的意願的評分，排序出各國的幸福排名。

2025年最幸福國家前十名分別是，芬蘭、丹麥、冰島、瑞典、荷蘭、哥斯大黎加、挪威、以色列、盧森堡及墨西哥。值得注意的是，芬蘭已經連續八年蟬聯第一，芬蘭旅遊局國際運營總監阿霍拉（Teemu Ahola）表示，自然風光、桑拿文化、美食、永續設計和生活方式是芬蘭的幸福金五角。

北歐國家的福利體系

芬蘭裔加拿大作家潘察爾（Katja Pantzar）指出，這項排名的前四名均為北歐國家，因為北歐國家大多擁有完善的福利體系，有助於維護集體的福祉。他解釋，雖然幸福的定義因文化而異，但芬蘭有很多日常幸福的例子，例如安全高效的公共交通、免費的教育或醫療保健等。

芬蘭人距離自然環境，平均距離只有200公尺。（示意圖／PIXABAY）

與大自然親近

大多數旅客的起點或終點都是首都赫爾辛基，這是一座海濱城市，坐落在美里的天然群島與填海造地之間。城市中還有可租用的城市自行車，旅客可以騎著自行車，從市中心一路延伸到北部邊緣地帶的森林。

芬蘭的「Jokaisenoikeudet」法案，又稱為人人都有的權利法案，該法案保障每個人享受自然的權利，因此芬蘭人距離自然環境，如森林、公園、海濱等，平均距離只有200公尺。阿霍拉指出，在芬蘭自由漫步時可能會撞上馴鹿，而這也是在芬蘭旅遊少數會遇到的危險。

SISU精神

當然，在芬蘭的生活也不總是十全十美，芬蘭的冬季漫長且黑暗，對人們的心理健康造成了很大的壓力。因此，芬蘭人幸福觀中，還包含了一種「sisu」精神，這是一種難以直接翻譯的意思，BBC引用潘察爾的解釋，他認為，這是一種使人們在挑戰面前，用攜手合作，取代指責與攻擊他人的精神。

芬蘭的旅遊安全指數很高，但撞上馴鹿，可能是少數會遇到的危險。（示意圖／PIXABAY）

芬蘭人的幸福感是溫暖平和的

但也有人對於「世界上最幸福國家」這塊招牌感到懷疑，退休人士羅伊哈（Juha Roiha）表示，「我很難相信，因為在一些比較貧困的國家，他們即使身處困境，也能輕鬆自在。」對此，心理健康專家阿霍寧（Mari Ahonen）則認為，芬蘭人太過謙虛，他認為芬蘭人可以用更積極的態度，看待這份幸福指數。

BBC分析，雖然每個文化對幸福的概念可能有差異，但芬蘭人追求的不是持續處於高點的幸福感，而是根基於平衡、連結與寧靜的滿足。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

美防長稱將持續深化與韓合作 並強調若台海爆衝突駐韓美軍可能出動

美中貿易戰緩和！川習會後達共識 下周一起互降關稅

美國前副總統錢尼權傾一時 曾推動伊拉克戰爭、對疑恐怖份子施酷刑

繼續騙！KK園區被抄後 其他詐騙園區竟開搶「詐騙人才」

