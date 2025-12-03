連共和黨都不挺 川普被打臉! 認定侵犯州自治權 美法院裁定哈巴任命案違法

川普(右)被指非法提名阿麗娜．哈巴（Alina Habba），遭到聯邦上訴法院駁回。 圖：翻攝自Ed Krassenstei

[Newtalk新聞] 美國聯邦上訴法院近期裁定，川普總統提名前私人律師阿麗娜．哈巴（Alina Habba）出任紐澤西州聯邦檢察官的決定「屬非法行為」，理由是總統無權直接任命州級職務，此舉牴觸州的自治權，因而引發政壇強烈關注。

根據判決內容，3 名上訴法院法官認為，川普政府採取的任命方式並未符合法規程序，若此做法被視為合法，將可能讓總統「無限期」安排任何人擔任該職務，造成權力過度集中於行政部門。此項裁決被外界視為對白宮人事權的一次重大限制。

值得注意的是，參議院共和黨在此案中並未強行推動確認程序，也未試圖突破民主黨的阻撓，而是選擇不作積極處理，讓爭議自行發展，引發黨內外質疑。

判決公布後，輿論一方面批評司法機關以程序為由干預行政任命，另一方面也質疑共和黨建制派未替總統力挺到底。外界因此議論，這究竟是法治機制的正常運作，還是行政、司法與國會之間權力角力的最新案例。

