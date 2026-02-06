連冷3天！寒流將襲 11縣市低溫特報「7地區非常寒冷」

寒流將襲，11縣市低溫特報。（本刊資料照）

氣象署今（6）日指出，明日寒流南下中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，8日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，明日下午起至8日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

氣象署針對11縣市發布低溫特報，其中橙色燈號（非常寒冷）地區為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；黃色燈號（寒冷）地區為新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

11縣市低溫特報。（取自氣象署官網）

提醒民眾要加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖。

氣象署也提醒要關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

