連凍2日！週六最強寒流來襲 專家：「這天」恐現5度低溫

[Newtalk新聞] 今年最強冷空氣即將在週六強勢襲台，強度與1月寒流旗鼓相當。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前歐、美及台灣的預測模式已經達成共識，這波寒流性質先濕後乾，中部以北週六(2/7)起開始下雨，最冷的時間點落在2月8日，受輻射冷卻影響，部分地區恐出現5度的極端低溫。





關於這次寒流到底有多強，該粉專說明，前幾天美國的預報模式曾出現1500公尺高空-12°C的數據，但到了今(4)日，歐洲、美國和台灣的氣象機構已經有了共識。觀氣象看天氣指出，目前預測屆時1500公尺高空大約是-4°C左右，如果換算成地面的實際氣溫，則大約會落在8到10°C之間。觀氣象看天氣進一步強調，整波寒流發威最冷的時候，預計會出現在2月8日。

至於天氣的變化過程，觀氣象看天氣指出，這波冷空氣會先濕後乾，2月6日到2月7日全台雲量偏多，中部以北都會有雨。觀氣象看天氣進一步強調，2月8日剛好是水氣轉乾的過程，屆時「西半部前山丘陵及空曠地區若輻射冷卻顯著，則有機會出現5°C左右極端低溫」，提醒大家一定要做好保暖，高海拔山區的農民也要防範霜害。





針對想上山看雪的朋友，觀氣象看天氣表示，如果氣溫和水氣能夠配合，2月7日到2月8日清晨，中部與東部3000公尺以上、北部與東北部2000公尺以上的高山，都有機會出現零星降雪。





觀氣象看天氣補充說明，雖然這次高空冷空氣的強度與1月中(1/22-1/24)的寒流差不多，都約有-3到-4°C壓境，但地面氣溫受很多因素影響，高空溫度僅供參考。

