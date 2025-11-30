連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝

新一波冷空氣要來了。（示意圖／東森新聞）





下一波冷空氣即將報到！氣象專家表示，12月3日至6日之間，氣溫將明顯降低，可能出現15度以下低溫，部分地區甚至出現11度左右，整體天氣將會「先濕冷、後乾冷」，提醒民眾注意天氣變化。

氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」提醒，根據中央氣象署最新長期天氣預測，臺灣即將迎來一波「V字型降溫」。模式預測顯示，850百帕大氣溫度距平曲線在12月3日至6日期間急速下滑，將帶來明顯降溫，不少地區低溫恐跌破15度。

廣告 廣告

林得恩指出，中部以北及宜蘭空曠地區的低溫有機會下探攝氏14至17度；南部、花東及澎湖沿海空曠地區也僅16至19度。至於離島方面，金門預估低溫落在13至14度，馬祖更可能降至11至13度，是一波全臺普遍偏冷的天氣型態。

林得恩提醒，此波冷空氣影響時間較長，會呈現「先濕冷、後乾冷」的變化，民眾務必留意最新氣象資訊，適時增添衣物、注意保暖，尤其早晚溫差加大，外出務必更小心。

中央氣象署則表示，明(1日)白天起桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；清晨新竹以南地區亦有零星短暫雨。

更多東森新聞報導

天氣太冷！泰國獨居9旬嬤屋內生火取暖 慘被燒死在家

怪颱恐今日生成！將成「世界首例」超罕見路徑曝光

好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度

