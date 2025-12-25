連利息都不用給！建設公司董座豪借千萬 竹科女拿錢秒刪好友

記者楊忠翰／新竹報導

黃姓女工程師拿到1千萬元後，隨即刪除陳董事長LINE好友。（圖／資料照）

新竹縣1名建設公司陳姓董事長，先前戀上竹科黃姓女工程師，還慷慨借款1千萬元不收利息，僅要求對方辭職照顧他；孰料，黃女一拿到錢後立刻刪除LINE好友名單，陳男憤而提告要求黃女先還500萬元，新竹地院認為，針對雙方情感糾葛部分，原本就是陳男借錢時應自行衡量之風險，因此駁回陳男之訴。

陳董主張，他透過婚友社介紹結識黃女，雙方以結婚為前提交往，後來黃女有資金需求，遂向他借款1千萬元，他體恤對方需要照顧家人，因此同意借款且無需支付利息；今年4月間，黃女拿到1千萬元後，遂以生活另有安排、更換手機、搬家等理由刪除LINE好友名單；陳董認為，黃女行為與常情不符，可能沒有還款意圖，因此提告要求黃女先還500萬元。

廣告 廣告

黃女辯稱，這1千萬元是贈與而非借貸，她是1名科技工程師，年薪為數百萬元，先前因陳男積極追求她，並希望她辭職專心照顧自己，她才為此辭去高薪工作。

法官指出，雙方簽訂借款契約後，黃女隨即表示，倘若明年一口氣返還1千萬元，將對她造成極大的經濟壓力，陳男同意她可以先還500萬元；現在陳男提告要求黃女先還500萬元，已失去黃女借錢週轉且免付利息之目的。

法官認為，儘管黃女借到1千萬元後提出分手，此為雙方情感糾葛，原本就是陳男借錢時應自行衡量的風險，亦與法院認定清償期限無關，雙方口頭約定在明年3月前不得行使返還請求權，因此駁回陳男之訴。

更多三立新聞網報導

建請檢方羈押！預告39捷運站成下個目標 林口警方秒逮發文者

沒有異常紀錄！狂徒張文金流曝光 母每季匯3萬資助房租

兩波攻擊均得逞！來不及抓到張文被炎上 北市警局長李西河：虛心接受

73分鐘掌握身分！張文北車發動首波攻擊 北市警偵查全紀錄

