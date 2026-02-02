連刷15筆「87賣單」！大戶砸盤華邦電 網笑：殺人還誅心





記憶體大廠華邦電今（2）日受到利空訊息影響，股價開低走低一路殺到跌停，雖然一度打開反彈，但後續又遭賣單打到跌停，終場以116元作收。而眼尖的網友發現，盤中竟然有大戶連續掛出一共15筆成交張數皆為「87」的賣單，由於「87」這個數字有台語諧音「北七（白癡）」之意，因此網友截圖瘋傳，紛紛表示「華邦電跌停就很痛了，結果主力還趁亂在罵人87」、「主力哥哥好調皮」。

台股今日盤中約09:54:07時，華邦電的盤中交易出現了一整排共15次的「87張」成交量賣單，賣方以跌停價116元連續拋售，由於「87」這個數字有台語諧音「北七（白癡）」之意，立刻引發網友熱議。

網友們看到截圖紛紛幽默回應，「大戶哥哥好調皮XD」、「大戶在罵韭菜們」、「罵一次要一千萬欸」、「殺人還要誅心」；若進一步計算這位大戶的交易金額，該大戶共拋售了15筆87張的賣單，共1305張華邦電股票，以華邦電跌停成交價116元計算，資金總額高達1.5億元，因此也有網友表示，這種在跌停板上「刷頻」固定數字的行為「有錢就是任性」。

此外，關於記憶體的行情，前台積電工程師、具18年操盤經驗的基金經理人沈萬鈞表示，今日的大跌並不是趨勢反轉，而是「擁擠交易被迫降速」，該做的不是否定產業，而是把槓桿降下來，讓自己可以從容走完整個趨勢。位置太滿、槓桿太高、擁擠度太極端，跟產業好不好是兩件事。

▼華邦電股價走勢圖。（圖／截自新樹精靈XQ）

（封面圖／東森新聞）

