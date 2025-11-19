連動朴子市長選局 雨刷也是變數

嘉義縣議員第四選區現任議員有民進黨籍陳怡岳、姜梅紅及國民黨籍李國勝、無黨籍黃嫈珺、蔡奇璋和蔡政宜。其中「雨刷」蔡政宜初次參選就拿下該選區16.1％票數，輾壓其他對手，但因捲入跨國博弈犯罪集團洗錢案，目前羈押中，官司發展不明，恐衝擊他下屆參選意願，亦牽動該選區議員選情。

第四選區包括朴子市、六腳鄉和東石鄉，朴子市長吳品叡兩屆任期將屆，預料轉戰議員機率大。由於吳形象清新，兩任施政少有負評，挑戰議員不是難事，但她本人說還沒決定，先把市長工作做好，至今仍未鬆口。

倒是下屆朴子市長角逐人選，包括黃嫈珺、李國勝都被點名可能轉換跑道。李國勝說「選什麼都好」，目前沒有做決定，年底再整體評估。黃嫈珺態度正面，表示正朝選市長方向努力。

資深議員姜梅紅已規畫交棒給兒子姜鈞翔，姜鈞翔擔任姜梅紅服務處主任多年，也擔任嘉義縣共好生活協會理事長推動藝文活動，長期參與地方事務，選民對他不陌生，加上母親多年打下的基礎，姜鈞翔期待能獲民進黨提名，順利繼承政治香火。

蔡政宜收押期間，團隊選民服務並未中斷，地方盛傳，考量司法案件訴訟可長可久，加上當年涉職棒簽賭案負面形象如影隨形，他正評估明年是否繼續參選連任，或由擔任東石鄉民代表的妹妹披掛上陣。

副議長陳怡岳、蔡奇璋意在爭取連任；本屆以些微票數落敗的立委蔡易餘服務處主任呂文正可望捲土重來，他也說會爭取黨提名，另綠營還持續接洽、徵詢潛在選將的意願，特別鎖定女性素人，預期第四選區明年選舉將出現新面孔。