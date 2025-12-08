連勝文兒子出國比賽！蔡依珊曬天倫照 見一幕有感：我好累，但心很滿

蔡依珊和連勝文結婚多年，夫妻曾一起出現在社群影片中。（翻攝蔡依珊IG）

國民黨前副主席連勝文與妻子蔡依珊結婚多年，育有2子。近日兒子到泰國比賽，蔡依珊在社群網站分享一張天空出現彩虹的照片，有感而發。

蔡依珊看到彩虹有什麼感觸？

蔡依珊昨在IG限動貼出一張在泰國橄欖球場邊的照片，可見天空中掛著掛著一道淡淡彩虹，畫面柔和，年輕選手們奔跑衝刺，蔡依珊則站在場邊專注觀賽。

蔡依珊分享孩子比賽的照片，天空掛著彩虹，讓她頗有感觸。（翻攝蔡依珊IG）

蔡依珊發文寫道：「先是彩虹，再來大雨。就像在說：人生的晴與雨，都值得好好感受，也要把心放回此刻。」

她透露，自己特地飛到泰國，只為支持兒子的橄欖球賽，看著孩子勇敢向前、也不忘照顧隊友，讓她直呼：「我好累，但心很滿。」短短一句話道出作為母親的辛勞與驕傲。

事實上，蔡依珊近來經常分享閱讀《道德經》的感想，將老子的智慧運用在創業、工作及家庭生活上，讓不少網友從中獲得啟發。

