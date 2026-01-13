連勝文曝「槍傷後遺症」困擾16年 讚蔣萬安認真做事：天大的好消息

連勝文16年前曾遭遇槍擊。（翻攝自連勝文臉書）

台北市長蔣萬安近日宣布推動「台北無菸城市」計畫，國民黨前副主席連勝文盛讚是「天大的好消息」，自曝因頭部槍傷造成重大後遺症，對特殊的味道過敏，尤其對菸味感到不適，讓他困擾近16年，力挺蔣萬安新政策：「這樣的官員是真的有在認真做事！」

連勝文2010年在新北市助選時，遭到幫派份子林正偉（綽號「馬面」）持槍近距離射擊臉部，子彈打偏穿過連勝文左臉、右太陽穴出，打中台下29歲黃姓男子，連勝文緊急送醫未造成永久性傷害，黃姓男子中彈不治當場身亡。林正偉觸犯殺人罪，遭判決無期徒刑、褫奪公權終身，併科罰金20萬元。

連勝文事隔近16年，透露因槍傷影響到鼻腔，對菸味非常敏感，以往出席公開場合或應酬，只要空間裡飄著菸味，他就會感到極度不適，好幾次都被迫提早離席；就連在美國街上，聞到飄散的大麻味，也把他嗆到不停地打噴嚏，對於無菸城市政策，表示：「我相信也幫助了許多像我一樣害怕、或是不喜歡菸味的民眾！」

連勝文進一步建議，希望台北市府也考慮公共的室內吸菸問題，鼓勵餐廳、旅館等室內公眾場所，規劃供癮君子使用的場地，才不會讓不抽菸的人，因同處一間吸進大量二手菸。他說或許對於中央的許多權貴高官來講，這些是小到不能再小的事，「但就是這種小事，才會真的會影響到人民的日常生活」，稱讚蔣萬安能夠幫人民解決問題，又意有所指寫下：「就怕小事不做、大事又做不好，甚至惹事生非、製造問題，那這樣的官員就真的是很糟糕了！」





