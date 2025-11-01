連勝文發文！曝交棒國民黨副主席心聲「夾縫中求生存」
國民黨今（1）日舉行全代會，國民黨主席鄭麗文正式就任，前副主席連勝文在台上頒發主席當選證書，同時卸任擔任4年的副主席職務，連勝文特地臉書發文吐心聲稱，4年來「夾縫中求生存」、「打落牙齒和血吞」。
連勝文1日臉書發文：「今早國民黨全代會我在台上頒發主席當選證書後，在走下台時突然覺得肩膀輕了，好像一把夾在我肩頸上的大鎖突然解開了！回家後，不知是因為在兩日間來回曼谷太累，還是因壓力放鬆了，我這個在白天從來無法睡覺的人，居然昏睡過去！」
連勝文表示：「我在人生下半場剛開始的4年中擔任國民黨副主席，希望回報這個曾經栽培我的黨，而這4年中我充份體會了何謂在『夾縫中求生存』，也鍛練了我『打落牙齒和血吞』的耐力！尤其是面對綠營媒體打手及網路鷹犬的污蔑時，常需忍辱負重，以顧全大局，而從今後，海闊天空、任我遨遊，我應該可以開始我快意人生的日子了！」
連勝文再表示：「我也要感謝各行各業的許多朋友及長輩，不嫌棄我越來越厚的臉皮，總是因我而在關鍵的時候對黨伸出援手！同時也要感謝許多在低潮時給予我鼓勵及支持的黨內外朋友！而我也要感謝朱立倫主席，讓我見證也參與了許多國民黨的關鍵時刻！而其中令我印象最深刻的，就是朱主席在本屆不分區立委提名時，堅守原則，杜絕任何金錢交易的傳聞，並提出了國民黨近年來最亮眼的不分區名單，也成就了國民黨成為立法院最大黨，是最年輕的一黨，也是充滿了戰力的一黨！」
連勝文稱：「我相信我已經對得起這個黨了！未來的日子中，除了顧好家人及朋友外，我還是會持續支持與我共同奮戰的一群老戰友！畢竟這種在街頭巷戰培養出來的情感，絕不會因時空改變而受到影響！最後，由於本次接任的新主席的是本黨史上第二位女性黨主席，所以我在此用一首最近非常熱門的Netflix 影集— K-Pop Demon Hunters 的主題曲『Golden』，來祝福所有仍在第一線奮戰的戰友們，加油！我們後會有期！」
