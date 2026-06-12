連勝文的擁抱 看見再興中學最後一舞的洪志善 呂政儒

TPBL總冠軍賽的熱情擁抱，這是再興中學HBL全盛時期的校友情。 (魏冠中攝影)

洪志善打造了TPBL的小胖傳奇，他的學長再興中學老校友連勝文握手慶賀。 (魏冠中攝影)

洪志善打造了TPBL的小胖傳奇，他的學長再興中學老校友連勝文握手慶賀。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】再興中學今天(13日)舉行畢業典禮，很多年輕的國高中學生都不知道，25年前HBL高中籃球聯賽曾經颳過一陣長達10年的再興龍捲風，包括連勝文、許晉哲、檀伯強、花金國、李伯倫、哈孝遠、曾文鼎、洪志善、呂政儒等許多知名校友都曾穿過再興中學球衣。

說起再興中學籃球隊，必須從該校校董張光主(麥可)說起，張光主身材高大，年輕時候在美國曾經跟過世界男籃賽國手陳祖烈(外號老么，是陳果夫陳立夫兄弟的八弟)打球，陳祖烈個性剛烈，帶著張光主打球也傳承了剛烈個性風格，所以當張光主被母親朱秀榮博士(再興中小學創辦人)召回臺灣接掌校務後，他第一件事就是力爭成立高中籃球隊，要向台北市最好明星學校建國中學挑戰。

廣告 廣告

再興中學在HBL高中籃球聯賽達成超越建中、師大附中等公立名校目標後，張光主又動起念頭，要仿效美國的高中大學文化，打造文武兼備可以在籃球運動上挑戰所有私校的籃球國手搖籃，在敦請陳祖烈和當時國內中小學之名籃球教練襄助後，再興中學籃球隊從早期連勝文(身高約195公分)、許晉哲(身高約182公分的射手)的乙組實力，逐漸進化到專業的甲組陣容，也培訓出一大批籃球國手，包括幕錢職籃還在役的洪志善、呂政儒、曾文鼎、吳岱豪等。