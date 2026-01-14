連勝武久違同框路永佳 被問婚姻狀況回應

連勝武（左）、路永佳同台。（圖／讀者提供）

連戰次子連勝武今（14日）與妻子路永佳一同出席《希望的種子 Seeds of Hope》新書發表會，夫妻倆久違同框亮相，婚姻狀況也成為外界關注焦點。對此，路永佳大方回應，直言夫妻關係「非常好」。

連勝武與路永佳結婚16年，曾於2021年被爆出與一名「骨感妹」互動密切，婚姻一度傳出波折。此次公開同框，路永佳提及婚姻現況，表示夫妻感情很好；連勝武則在被問及從政議題時，不忘甜蜜放閃，稱老婆為「我的永佳」，並表示「她其實一直都很支持我」

向來低調的連家次媳路永佳，近來一改過往作風，頻頻在社群平台分享貼文。被問及轉變原因，她直言全是因為公益，希望讓更多人看見、讓力量變大。至於是否因近期生活出現轉折，她則透露與家庭有關，坦言家中孩子正值青春期，「現在青少年真的很難教，我需要更多耐心，也需要多給他們鼓勵。」

