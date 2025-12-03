連勝武任KMT studio召集人 萬美玲接婦女部

國民黨主席鄭麗文（右）宣布聘連勝武出任KMT Studio召集人，聘立委萬美玲擔任國民黨副秘書長兼婦女部主任。

（中央社）

記者王超群∕台北報導

國民黨主席鄭麗文三日宣布兩項新人事案，包含聘任國民黨前主席連戰次子連勝武主掌KMT studio，負責青年推廣工作，以及聘任國民黨立委萬美玲擔任國民黨副秘書長兼婦女部主任，同時也透露待中常委改選後，將啟動行動中常會。

鄭麗文在中常會上表示，自赴兩蔣陵寢致敬後，隨即展開全台地方黨部的黨慶行程，週末已自北至南完成基隆、台北、台南、高雄與嘉義的活動，本週末將續往苗栗、中部、彰化與南投參加黨慶，並邀請中常委共同參與。

鄭麗文指出，青年工作架構在前主席朱立倫任內完成調整，青年部與青年團之上設置KMT studio統籌青年事務，由連勝武擔任召集人，負責跨區域青年活動整合、人才培訓與公共議題參與，相關規畫已在多個縣市逐步展開。

鄭麗文指出，近年基層黨務與選務經驗顯示，婦女先進在社區參與、公共服務與選務動員上最為活躍，是在基層的重要力量。她表示，台灣女性在行政、教育、醫療與公共事務等領域皆有優秀表現，多位縣市女性首長的施政成效更獲持續肯定，凸顯婦女在公共治理中的重要角色。

鄭麗文宣布，副秘書長萬美玲將兼任婦女部主任。萬美玲為現任立法委員，長期深耕桃園婦女事務，推動多項社區服務方案並累積豐富組織經驗，願意全心投入全國婦女工作規劃。未來婦女部將在北、中、南、東設置義務副主任，協助推動區域性婦女組織，並整合各地方女性人才，使其能在黨務與公共事務上更充分參與。

鄭麗文表示，將透過婦女部平台，深化鼓勵女性投入公共議題與基層服務，讓具有多元背景與專業能力的女性在政策倡議、社會服務與地方治理中發揮力量，成為國民黨在基層深耕的重要助力。