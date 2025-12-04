連勝武任KMT Studio召集人 親近人士：兄弟同感驚訝，但勝文相信弟弟絕對勝任

​國民黨前主席連戰的二兒子連勝武參選中央委員正式浮上政治界檯面後，已經陸續在拜會黨代表與黨務主管，未來也可能參選中常委，日前黨主席鄭麗文宣布「KMT Studio」召集人由連勝武接任，讓不少黨內人士都備感驚訝。

鄭麗文在當選主席後，推動組織改造，把青年部、青年團等青年工作單位納入全新的組織部門「數位黨部」（KMT Studio）轄下，藉此吸引年輕人交流資訊並討論議題，當時由國民黨科技立委葛如鈞KMT Studio擔任召集人；日前新任黨主席宣布由前主席連戰的二兒子連勝武接任。

廣告 廣告

據近連勝文的人士透露，對於鄭麗文宣布連勝武接任KMT Studio，兄弟二人同表驚訝，但連勝文相信連勝武絕對有能力將該職務做好，但仍不會改變連勝文與連勝武兩人對目前國民黨高層的看法。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽

更多風傳媒報導

