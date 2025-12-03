連勝武出任KMT studio 召集人！ 國民黨公布新人事

KMT studio召集人連勝武。（周毓翔攝）

國民黨主席鄭麗文3日於中常會上宣布兩項新人事案，在前主席朱立倫任內成立的KMT studio，原本是國民黨立委葛如鈞擔任召集人，鄭麗文將任命連家次子，連勝武擔任新任召集人；此外，婦女部主任將由國民黨立委萬美玲擔任，萬美玲為副祕書長兼婦女部主任。

鄭麗文表示，過去在朱立倫領導下，把原有青年工作，包括青年部、青年團外，再成立一個KMT studio總籌青年工作，尤其線上的青年工作，新任召集人她將聘請連勝武出任，推動國民黨相關青年工作。

另一項人事案則是婦女工作，鄭麗文表示，國民黨的婦女同志是基層最活躍熱情投注最多的助力，女性在不同領域都有傑出表現，尤其國民黨執政的多個縣市都受大家肯定，許多國民黨縣市首長都是女性，因此必須更積極推廣婦女工作，將聘請萬美玲擔任副祕書長兼婦女部主任，將來也會聘請北中南東的副主任，協助推廣更廣婦女工作。

