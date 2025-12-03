連勝武接KMT Studio召集人 婦女部主任是她

▲國民黨主席鄭麗文宣布新人事。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨中常會今（3）日宣布新人事案，國民黨主席鄭麗文表示，KMT Studio召集人將聘請前主席連戰二公子連勝武出任，另外，國民黨副秘書長、藍委萬美玲將兼任婦女部主任，鄭也補充，未來全台灣都會聘請北中南東義務副主任，希望能夠推展更廣的婦女工作，也讓在各禮遇貢獻著重的女性力量，能夠更加發揮。

鄭麗文今天在中常會上表示，今天在中常會上將通過兩個人事案，首先，在前國民黨主席朱立倫領導下，原有青年工作由青年部、青年團，在這之上還有KMT Studio總籌黨的青年工作，召集人將聘請連勝武出任，推動黨的青年工作。

廣告 廣告

鄭麗文續指，第二，有關婦女工作，這幾年大家關心黨務、選務時，都能關注到婦女同志都是在基層最活躍的，也是投注最多的助力，台灣女性在不同領域更是有傑出表現，本黨同志更不用說，很多縣市執政都是備受大家推崇肯定，執政非常成功，縣市首長也都是女性。

鄭麗文宣布，今天要請中常會通過，希望聘請副秘書長兼婦女部主任，由萬美玲接任，她也願意全心全意投入，萬美玲本身在桃園婦女經營非常成功，未來全台灣都會聘請北中南東義務副主任，希望能夠推展更廣的婦女工作，也讓在各禮遇貢獻著重的女性力量，能夠更加發揮。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

明年國防預算占總預算1/3 王鴻薇：台灣有烏克蘭化的傾向

淡水大停水 侯友宜要台水：增設備援輸水管線、5萬噸以上配水池

中配錢麗喊「給中共在台執政機會」 劉世芳嗆：你回中國就好