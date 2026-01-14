連勝武攜愛妻現身 曾爆婚姻亮紅燈「路永佳3字直球回應」

路永佳與老公連勝武難得同框出席活動。

連戰二兒子連勝武與妻子路永佳結婚16年，2021年曾爆出婚姻亮紅燈，夫妻倆今（14日）同台出席公益新書《希望的種子 Seeds of Hope》發表會，被問感情現況，路永佳也直呼：「非常好！」

路永佳身為連家二媳婦，過往行事低調，但近期為了公益活動，頻頻在社群分享發文與影片，對此她表示，「還是因為公益活動，我希望多多讓外界知道，讓公益的力量變大。」並解釋「我有小孩，現在青少年真的很難教，我需要更多耐心，也需要多給他們鼓勵。」

路永佳擔任「心希望人文教育關懷協會」理事長，為無法即時返家的孩子設計陪伴型線上課程，並延伸推出新書《希望的種子 Seeds of Hope》。本書由路永佳發起、曲艾玲擔任總編輯，集結十多位國際學校高中生共同創作，透過每天十分鐘的閱讀與抄寫，在無壓力中培養孩子的專注力、自信與對未來的希望。

