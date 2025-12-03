連勝武踏入政壇 鄭麗文宣布聘掌國民黨青年組織

國民黨主席鄭麗文宣布聘請連勝武擔任國民黨「KMT Studio」召集人， 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 國民黨今（3日）召開中常會，黨主席鄭麗文宣布，聘請國民黨前主席連戰的次子連勝武擔任國民黨「KMT Studio」召集人，負責國民黨的青年部門運作。

國民黨日前公告中央委員選舉，在中央委員候選人名單中，出現過去未進入政壇，也從未擔任國民黨職的連勝武，連勝武甚至現身國民黨的基隆黨慶，引發藍營內部議論。在過去，連家一向由連勝文走到螢光幕前，擔任台北市長參選人、國民黨副主席等要務，但連勝文在陪同朱立倫一併總辭後，並未再接任黨務，反而卻改由連勝武出面。

鄭麗文表示，國民黨中常會今天要通過兩項人事案，第一是前主席朱立倫領導下，國民黨的青年工作有青年部和青年團，在這之上還有成立一個「KMT Studio」來總籌，尤其是線上的全體青年工作，而「KMT Studio」召集人，已聘請連勝武擔任，來推動國民黨相關青年工作。

鄭麗文表也提到，另外的國民黨婦女部，聘請立委萬美玲來擔任國民黨副秘書長兼婦女部主任，萬美玲本身在桃園經營婦女工作成功，國民黨未來也將全台各地聘請北、中、南、東的幾位婦女部副主任來共同協助。

