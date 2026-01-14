連勝武、路永佳久違同框比愛心！談連戰近況 讚：很有福氣

連戰次子連勝武與妻子路永佳結婚16年，14日一同出席公益新書《希望的種子 Seeds of Hope》發表會。談到夫妻倆的感情生活，路永佳稱「非常好。」連勝武致詞時還幽默模仿路永佳先前為了籌備新書趕進度的模樣，並感謝她成立心希望人文教育關懷協會，告白「謝謝理事長！」連詠心、曲艾玲、黃嘉千、聶雲、小刀、廖家儀等人也到場支持。

連勝武與路永佳14日一同出席公益新書《希望的種子 Seeds of Hope》發表會。（圖／記者郭竹倩 攝）

路永佳（左3）談到與連勝武（左4）的感情生活，表示「非常好」。（圖／記者郭竹倩 攝）

因路永佳外型亮麗、出席活動狀態極佳，談到私下是否嘗試醫美？她坦言目前雖然沒有，但未來不排斥，「大家會覺得我變了，是因為我這陣子都在忙這些公益活動，忙到不可開交。」也笑稱近期受到不少「刺激」，因家中有正值青春期的孩子，「現在青少年很難教，我需要耐心和鼓勵。」

廣告 廣告

路永佳（左）籌劃發行新書《希望的種子 Seeds of Hope》。（圖／記者郭竹倩 攝）

此外，談及連戰目前的健康狀況，路永佳表示公公雖年事已高，但飲食與睡眠狀況都很好，「謝謝大家的關心，他很有福氣，尤其對吃的事情現在仍然保有熱情」。

延伸閱讀

不是癱瘓也非講話歪斜！醫曝：很多中風是「突然很累」

「念力」操控成真！陸完成人類史上首次太空腦機接口實驗

「溫差超過10度」心血管風險暴增！洗澡前務必先預熱浴室