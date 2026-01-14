連勝武、路永佳夫妻久違露面！親曝「夫妻感情現況」
連戰次子連勝武與路永佳結婚16年，夫妻倆今（14）日出席公益新書 《希望的種子 Seeds of Hope》發表會，與曲艾玲、黃嘉千、聶雲、小刀、廖家儀、張齡予、小刀、連勝武妹妹連詠心同場支持公益。不過，2021年連勝武爆出婚外情，後來兩人重溫夫妻情，路永佳今也鬆吐心聲。
路永佳今與老公久違在媒體前露面，被問及感情生活，她表示非常好，連勝武上台致詞時還幽默模仿路永佳為了籌辦新書在家一度抓狂趕進度模樣，展現夫妻私下的有趣互動。
路永佳擔任「心希望人文教育關懷協會」理事長，為無法即時返家的孩子設計陪伴型線上課程，並延伸推出新書《希望的種子 Seeds of Hope》。本書由路永佳發起、曲艾玲擔任總編輯，集結十多位國際學校高中生共同創作，透過每天十分鐘的閱讀與抄寫，在無壓力中培養孩子的專注力、自信與對未來的希望。
