連十四年 林冠維攜慈善團體送暖

台南市議員林冠維服務處連續十四年舉辦「永康區關懷弱勢戶發放物資」。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕永康報導

台南市議員林冠維服務處連續十四年舉辦「永康區關懷弱勢戶發放物資」，今年更結合多個慈善團體發放健康物資，期透過實際行動傳遞社會溫暖，讓弱勢的家庭在寒冬裡也有滋養身體的雞精可喝。林冠維表示，此愛心行動仍將持續做下去。

今年市議員林冠維服務處與康黃金慈善愛心會永康會會長顏榮佑、台南市認心關懷協會會長吳浩禎、金科威補天滴雞精創辦人蕭有緯，選在此寒流一波波來，特別在林冠維服務處舉辦發放雞精行動，藉此關懷永康區弱勢家庭，亦透過實際行動傳遞社會溫暖。林冠維表示，弱勢家庭在生活中常面臨經濟與照顧壓力，此次弱勢戶物資發放一千戶，希望滋補養生的雞精能讓鄉親在寒冬時，感受到社會的關懷與支持。

整個發放行動順利進行，林冠維也感謝各界善心人士與愛心會志工的熱心投入，共同成完成這場充滿愛心的發放行動。弱勢家庭居民指出，林冠維從擔任議員助理時，每年就會捐贈物資給永康區弱勢戶，持續關懷著他們，迄今已十四年，從未間斷。林冠維也表示，未來每年會持續結合民間愛心慈善團體，投入關懷弱勢民眾，協助照顧弱勢族群，永不間斷。

康黃金慈善愛心會長顏榮佑則表示，康黃金永康會去年服務四十件急難救助，廿三件愛心捐贈，廿四件免費義葬，未來將每年持續結合各界資源與社福力量，推動更多關懷弱勢的服務與活動，期盼透過公私協力，打造更溫暖、友善的社區環境。林冠維也感謝金科威雞精創辦人蕭有緯大力支持，讓活動圓滿完成。