連千毅大哥出獄了！遭判刑3年多霸氣回歸 雪碧曬合照喊「老大回來了」

社會中心／綜合報導

連千毅的大哥謝育全遭判刑3年10月，近期似乎已假釋出獄，網紅雪碧曬合照寫道：「老大回來了。」（圖／翻攝自謝育全、雪碧臉書）

「直播天王」連千毅2019年指使小弟到寵物店外開槍示威，引爆「直播主之亂」，連千毅一、二審均依組織犯罪、教唆少年持槍罪判刑7年。而跟連千毅有師徒之稱，曾經有天道盟太陽會背景的謝育全也遭判刑3年10月定讞，也於2023年8月入監服刑。謝育全近期似乎已假釋出獄，網紅雪碧（方祺媛）近日也在社群曬出合照，並開心寫道：「老大回來了。」

謝育全跟連千毅有師徒之稱，曾痛批連千毅一上直播台就像是「起乩」。（圖／翻攝自謝育全臉書）

連千毅的大哥謝育全2023年遭判刑3年10月定讞，入獄前不少江湖人士也幫謝育全舉辦壽宴「餞行」，當時謝育全在臉書瀟灑寫下「好友們保重，餘言後敘、它日再聚！」短短1小時湧入千人按讚，兩百多位網友、好友湧入留言祝福。謝育全近期似乎已假釋出獄，網紅雪碧近日也在社群曬出2人合照，並開心寫道：「老大回來了。」雪碧17日也與謝育全一起聚餐，並表示：「老大生日快樂，育全接風再次回歸。」

判決指出，連千毅與他的大哥謝育全從2019年7月起，以天道盟太陽會高雄分會之名義對外活動，連千毅並經營蘭庭精品公司公司，吸收男性員工加入天道盟太陽會高雄分會，以網路直播倉庫作為幫派活動據點。據了解，謝育全是天道盟太陽會前苗栗分會會長，過去參選苗栗竹南鎮民代表落敗，親妹是民進黨籍前縣議員謝芳紋，且謝為人海派，在地方上有極高的聲量。他跟連千毅有師徒之稱，曾痛批連千毅一上直播台就像是「起乩」，完全控制不了自己，根本是有大頭症的暴發戶。



