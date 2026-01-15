連台南都不能翻盤 郭正亮：賴清德沒底氣了

民進黨台南市長初選民調，由立委陳亭妃代表民進黨參選2026台南市長選舉。對此，前立委郭正亮指出，林俊憲民調怎麼拉都拉不起來，民調要「調整」也要有限度，到時候選票跑10 %，林俊憲會贏嗎？林俊憲如果落選，黨主席會被逼宮，賴越想越怕！連台南都不能翻盤，賴清德沒底氣了！

民進黨台南市長初選民調，由立委陳亭妃、林俊憲廝殺，民進黨中央今（15）日公布結果，對比式民調對上國民黨人選謝龍介，陳亭妃贏2%，將代表民進黨參選2026台南市長選舉，台南將上演「妃龍在天」。

廣告 廣告

對此，前立委郭正亮今晚在《亮話天下》直播時披露，他觀察陳亭妃的民調已經半年，一直領先10個百分點以上。

今早10點台南一場廟會，賴清德和陳亭妃都到場，賴清德從頭到尾沒講話。林俊憲沒到，應該是愧對賴清德。

郭正亮披露，陳亭妃在台南和賴清德、新潮流鬥爭20年，心理素質強韌。賴為何不敢讓林俊憲過關？如果林俊憲選台南市，保證陳亭妃的系統不會投給林。但高雄和台南完全不同，邱議瑩沒有造反的實力，和賴清德關係也不錯。

郭正亮指出，賴清德支持林俊憲，但民調怎麼拉都拉不起來。即使結合新潮流從去年風災一面倒支持林俊憲，看板掛這麼多，民調還是這麼低！不是賴清德不支持，而是給林俊憲這麼多機會，還是扶不起來！

如果要硬卡陳亭妃，民調要「調整」也要有限度，到時候選票跑10 %，林俊憲會贏嗎？謝龍介就當選了！林俊憲如果落選，黨主席會被逼宮，賴越想越怕！

至於為何預測陳亭妃會輸？郭正亮解釋，因為高估賴清德的意志！陳亭妃在黨內被壓迫仍然勝出，賴清德連台南都不能翻盤，全台灣怎麼有能力翻盤？藍白鬥爭到底，賴清德沒底氣了！

郭正亮強調，陳亭妃最大的啟示就是台灣還有公道，不是賴清德可以說翻就翻，他也有怕的時候！

【看原文連結】