連台灣查螺絲粉、辣條違法輸入也要生氣！國台辦扯：民進黨逢陸必反

記者陳思妤／台北報導

台中日前爆出非洲豬瘟疫情，禍首指向邊境包裹夾帶肉品，各界也憂心近年來中國頻傳走私食品進入台灣，此外監察委員擔憂，過量添加物且未經許可的中國「蠟瓶糖」、「螺獅粉」、「辣條」利用小型包裹免查驗等漏洞違法輸入，已自請調查。然而，這卻也引起國台辦不滿，今（3）日怒嗆，吃大陸零食、看大陸影視劇、唱大陸流行歌曲，已經成為一種潮流，民進黨政客背離民心民意，頑固堅持「逢陸必反」思維。

為了避免中國「蠟瓶糖」、「螺獅粉」、「辣條」、「麻辣花生」等食品透過小型包裹輸入，為維護國民健康及避免造成豬瘟疫情破口情事，究我國輸入食品相關查核管理機制與查處措施為何，監察委員林文程、田秋堇認有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。

沒想到，這也讓中國氣炸，國台辦發言人張晗今在例行記者會稱，兩岸同文同種、同風同俗，青年人有一樣的美食愛好、一樣的文化品味，再正常不過。

張晗還說，「現在台​​灣同胞特別是年輕人吃大陸零食、看大陸影視劇、唱大陸流行歌曲，已經成為一種潮流、一種新的生活方式」。她聲稱，民進黨政客背離民心民意，頑固堅持「逢陸必反」思維，為了私利一味進行政治操弄，只會被民眾所唾棄。

