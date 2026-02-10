連台電、中油都受害！高金素梅涉用「原住民協會」詐領補助 名目曝光

檢調掌握，立委高金素梅涉嫌利用原住民協會名義，詐領原民會、國營事業的補助款。資料照。李政龍攝



7連霸無黨籍立委高金素梅今（2/10）早遭檢調搜索，台北地檢署證實，高金素梅涉及詐領助理費、詐領協會補助款及違反《醫療器材管理法》等案件。據了解，在詐領補助款部分，檢調懷疑，高金素梅於2015年至2018年間，利用自己成立的原住民協會名義，舉辦射箭、演唱歌曲相關活動，實際經費只有一點點，卻涉嫌浮報費用，騙取原民會補助以及台電、中油等單位的「敦親睦鄰經費」。

據了解，所謂的敦親睦鄰經費，是政府或國營事業為了拉近與鄰里的關係，補助地方公益活動所給予的經費，舉凡國內團體舉辦的體育文康、民俗藝文、民俗節慶等活動，也都在補助範圍內。但敦親睦鄰經費的濫發早已不是新聞，2013年，中油和台電就曾因管控不力，對申請案件審核流於形式，遭監察院糾正。

廣告 廣告

檢調懷疑高金素梅涉詐領，而她涉及的弊端不止於此，還涉及詐領助理費及《醫療器材管理法》。

檢察官今早指揮法務部調查局國安站，兵分30路搜索高金素梅住處、國會辦公室及相關涉案人住處，傳喚高金素梅、張姓助理等共18人到案。而屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆3名議員也在傳喚名單之列。據悉，3人涉及的案情和《醫療器材管理法》有關，但實際狀況仍有待追查，3人各自在當地接受檢調詢問後，均已請回。

據了解，疾管署2022年間因應疫情升溫，國內有大量快篩試劑需求，開放民眾自國外攜帶自用的「新型冠狀病毒檢驗試劑」回國，每人限制不得超過100劑，不須專案核准，可直接海關放行。高金素梅疑似利用人頭掛名，規避疾管署的規定，把大量的中國製快篩直接帶回國。因此，檢調這次傳喚高金素梅及3名議員到案，預料將釐清她是否涉及違法輸入快篩。

更多太報報導

高金素梅涉3大案！詐助理費、補助款、快篩另捲「中資」疑雲 北檢傳18人

衝立院搜高金！主任檢察官曾揚嶺曾「抓捕張文」 破這案獲「公務員奧斯卡」

【更新】高金素梅辦公室遭搜索！北檢率隊衝立院、調查局國安站主任緊跟