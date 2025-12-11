連吃帶拿！ 婦人自助吧拿7人份副食還夾帶回家

台北市 / 綜合報導

台北士林一間火鍋店，為了附近學生客群提供飲料附食吃到飽。不過昨(10)日晚上卻有一家三口點了最便宜的套餐，直接拿了7人份的附食，後續店員收桌不見麵食包裝袋驚覺有異，調閱監視器才發現婦人將僅限店內食用的3包麵及飲料偷偷帶回家。業者無奈表示不會報警，但小本生意下次會拒絕他們再光臨。

女子在自助吧前盛了1碗白飯，一連拿了2顆冬粉，沒想到這還沒完，左手又去拿了3包麵1顆冬粉，這才回到座位上開始用餐，但這3包麵最後卻被她收進包包帶回家，華視新聞記者李思琪說：「來到火鍋店用餐，常會有這種自助吧，包含飲料，冰淇淋，甚至是副食都無限量供應，不過呢這些通通都只限於內用。」

事發就在台北士林一間火鍋店，為了讓附近學生吃飽價格低廉還提供吃到飽自助吧，沒想到開幕才3個月就遇上這種事，火鍋店業者彭先生說：「我覺得說你們想要買，你們想要吃沒關係，你們可以跟我們買，我們都是便宜算給你們，那不要這樣用偷取的方式。」

昨日晚上6點多一家三口看準自助吧無限量供應點最便宜的套餐，店員見3人拿了一堆附食卻不見包裝，調監視器才發現客人連吃帶拿，3包蒸煮麵1罐雪碧，只能拒絕他們再度光臨，火鍋店業者彭先生說：「目前不會(報警)，因為3包麵而已，我也不跟你計較，那我是希望說下次不要再光臨就好了。」

做餐飲數年好不容易自己出來開店，沒想到卻遇上客人吃到飽「偷外帶」，店家也只能無奈勸導避免再有類似狀況發生。

