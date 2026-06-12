連同黨吳宗憲也不挺！翁曉玲提案縮短羈押期限 綠營籲停止強推

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吳宗憲不挺自家人提出的《刑事訴訟法》修正草案。（翻攝自吳宗憲臉書）

國民黨立委翁曉玲提案修正《刑事訴訟法》，擬縮短羈押期限，昨（11日）在立法院司法及法制委員會審查時，同黨立委、檢察官出身的吳宗憲直言，修法恐造成刑事犯罪偵查崩潰，且罪犯可能因此脫身。民進黨今（12日）則批評，該提案不僅遭法界及檢方反對，連國民黨自家人都不支持，呼籲藍白停止強推修法，並盡速完成總預算審查。

翁曉玲提出《刑事訴訟法》第108條修正草案，主張將偵查中羈押期間由現行2個月縮短為1個月，審判中羈押期間由3個月縮短為2個月。立法院司法及法制委員會昨日審查相關修法內容時，吳宗憲表示，若以此方式修法，恐導致刑事犯罪偵查體系崩潰，不應該為了解決個案問題就大幅調整羈押制度。

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吳宗憲指出，法院裁准羈押案件前5大類型依序為詐欺、毒品、竊盜、殺人及家庭暴力案件，合計占全部羈押案件約83%；若進一步觀察今年數據，僅打詐與掃毒案件就接近8成。他認為，許多重大犯罪涉及跨境調查、共犯網絡及證據保全，檢調機關往往需要數月時間才能完成蒐證與偵查，若大幅縮短羈押期限，恐讓重大犯罪被告獲得脫身機會。

吳宗憲事後也在臉書發文，「我以過去長年擔任基層檢察官，現在身為立法委員，非常理解，也肯定為了防範『人質司法』、『押人取供』所做的努力，但修法若單從被告人權出發，最後受影響的，會是打詐、掃毒第一線與更多被害人。我必須用一線檢察官的經驗，把大家拉回真實的犯罪現場。」

對此，民進黨今日怒批，藍白再度推動「因人設事」的修法，藍白推動的《刑事訴訟法》修正草案，不僅引發法界及檢方強烈反對，連國民黨自家人也不挺。民進黨批評，相關修法將壓縮打詐、緝毒等重大案件的偵辦時間，增加串證、滅證風險。民進黨同時批評，藍白日前以「仔細審查總預算」為由延長會期，如今卻忙著推動爭議法案，呼籲停止強推修法，儘速完成總預算審查，回歸立委職責。

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