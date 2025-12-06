連咳5天當普通感冒 他照X光竟「左肺一片白」！下場慘了

健康中心／李紹宏報導

別以為「咳嗽」只是小事！小兒科醫師王韋力在節目中分享案例，他的「醫師學長」有一子，孩子咳嗽長達5天，還有發燒跡象，媽媽驚覺有異，便向王韋力求助。王韋力用聽診器一聽後，發現孩子呼吸聲怪異，並將他緊急轉診，照X光，結果一看「左邊肺部一片白」，差點要住加護病房。

醫師孩子咳嗽5日就診，照X光後發現左邊肺部一片白，被診斷為嚴重肺炎。（示意圖／PIXABAY）

成人醫師也看錯！孩子咳嗽發燒竟「肺部全白」？

醫師王韋力在節目上指出，一位在成人科執業的醫師學長，習慣自行替就讀幼兒園的孩子處理感冒症狀。這次，孩子咳嗽數日並伴有發燒，學長原想循舊例開藥，但太太對孩子的狀況感到不安，堅持尋求小兒科協助。這名學長還特地傳訊息給他，請他「安撫」太太，認為孩子沒有大礙。

不過，王韋力替孩子聽診時，立即察覺不對勁。雖然孩子活動力尚可，但聽診器傳來的呼吸聲非常奇怪，一側肺部有水聲，另一側甚至幾乎聽不到呼吸音。他當機立斷，建議媽媽帶孩子照X光，懷疑是嚴重肺炎，可能合併積水需要住院治療。

結果一檢查，發現孩童「左邊的肺部整個都白掉了！」王韋力強調，這是嚴重的肺部積水表現，孩子一度面臨插胸管引流和轉入加護病房的風險。幸好，透過及時的物理治療和抗生素療程，孩子最終康復。

孩童感冒「哪4種病徵」須留意？

對此，王韋力提醒，18歲以下孩童若生病，務必尋求專業兒科醫師協助；至於什麼情況必須就醫？王韋力列出4個症狀。

1.咳嗽

王韋力說明，若孩子咳嗽時，伴隨呼吸急促，且胸口起伏大，即便沒有發燒也須留意。

2.發燒

感冒容易併發「發燒症狀」，醫師指出，初期可以觀察1至2天，若孩子仍精神不佳，則須注意。

3.腹痛

此外若孩子腹痛持續3、4小時未緩解，且痛到無法看電視、玩樂，甚至痛苦地蜷縮起來，務必提高警覺。

4.嘔吐

醫師王韋力分享案例。（圖／翻攝自醫師好辣YT）

王韋力補充，許多高風險疾病如「腦部病變、腦膜炎、腦水腫或腦震盪」，都可能會導致嘔吐症狀。

除了上述4徵狀可以觀察外，王韋力更指出，當病毒感染到心臟後，可能會引發心肌炎，導致持續嘔吐，提醒家長若孩子「沒進食仍嘔吐」，務必就醫。

