連唐綺陽都認證像「打不死的蟑螂」 處女座余祥銓入榜心理素質超強大的四大星座！

余祥銓和鹿希派在Yahoo《星二代很忙內》挑戰各式各樣不同的工作，再苦再累都盡心盡力完成。他們到Yahoo《唐綺陽談星私廚》聊到「心理素質超強的四大星座」，余祥銓果然榜上有名，連唐綺陽都認證他堪比「打不死的蟑螂」。

2026星座運勢轉機年！唐綺陽點名三星座將苦盡甘來 苦主留言洗版：拜託讓我出運吧！

牡羊座

第一位上榜能克服逆境的星座是牡羊座，天生樂觀且應變能力強。唐綺陽表示牡羊座比較沒有管別人，所以心理素質才夠強，像是謝和弦、陳沂。余祥銓正好是陳沂的國中同學，至今都記得陳沂功課超好，當時是同年級全校第一名。

處女座

第二名就是余祥銓的處女座，注重邏輯、善於理性分析問題根源。余祥銓確實認為自己心理素質強大，「不然怎麼會活到今天」。正好唐綺陽的媽媽也是處女座，屬於把吃苦當吃補的類型。余祥銓完全同意，熬到現在已經成為「國民舅舅」，但他也透露，如果要說爸媽是否以他為榮，他其實並不清楚。

廣告 廣告

余祥銓說先前跟徐新洋在錄影時，徐乃麟曾打來關心兒子「錄得還好嗎」。他在旁心生羨慕，沒想到過了一會換余天打來，余祥銓滿心期待接起電話，卻聽到余天說：「我肚子很餓，幫我叫個東西吃。」讓他忍不住懷疑爸爸是不是不在乎他。

唐綺陽趕緊安慰余祥銓，這正是余天信任兒子的表現。鹿希派也坦承，看到徐新洋被爸爸關心，確實有些羨慕，「可是我真的也不希望憲哥沒事打給我」。唐綺陽只能開玩笑大概是余天跟吳宗憲比較紅，所以沒時間打電話關心兒子。

天蠍座

第三名上榜的是天蠍座，個性沉穩內斂，會將壓力和挫折轉化為動力。余祥銓想到自己的女兒就是天蠍座，鹿希派也有兩個天蠍座的姐姐，因此他們對於天蠍座完全不陌生。鹿希派覺得天蠍座女兒很好搞定，只要「大聲說愛」就沒事。可是余祥銓用這招，女兒卻不埋單。唐綺陽點出關鍵：「你跟她再講一句話『我再生第二個』，她馬上什麼都好了。」余祥銓確實想拚二寶，馬上同意回家試試看。

余祥銓確實想要再生二寶。

魔羯座

第四名魔羯座，擅長規劃和果斷處理突發事件。唐綺陽點出魔羯座是自己為難自己的類型，長期「自找苦吃」，久而久之成為家族裡令人信賴的角色。鹿希派感嘆魔羯座的好友忙到分身乏術，不免讓他懷疑「他們不想跟我做朋友」。余祥銓也有魔羯座的好麻吉，扮演團體中的老大，總愛把所有事情攬在身上。