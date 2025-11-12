連唸2遍賴氏祖訓「怕賴清德沒聽清」！陸國台辦：不孝之人罪逆天
大陸國台辦今（12日）舉行例行記者會，發言人陳斌華針對福建省賴氏宗親會秘書長對賴清德的喊話做出回應，並兩度強調賴氏家廟石碑上刻有「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」的祖訓，直指任何妄圖分裂國家、背叛民族的人都是「不忠不孝之徒」。
據陸媒報導，在記者會上，有媒體提問關於福建省賴氏宗親會秘書長喊話賴清德「台灣賴氏的根就在大陸，不承認祖宗，不承認祖國，就是逆天之罪」的言論，以及輿論指出「賴姓都是中國人」是賴清德無法迴避的事實，請陳斌華評論。
陳斌華回應時表示，位於漳州市平和縣賴氏家廟的石碑上刻有「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」的祖訓。他特別將這句祖訓念了兩遍，並說：「我怕賴清德沒聽清楚，我再給你念一遍，『為人子女要孝順，不孝之人罪逆天』。」
陳斌華還指出，台北市區主要幹道包括忠孝西路、忠孝東路，以及信義、仁愛、和平等路段，這些名稱體現了忠於國家、孝順長輩是兩岸中國人共同尊崇的傳統美德和價值觀念。他強調，任何妄圖分裂國家、背叛民族的人，都是不忠不孝之徒，將被釘在歷史的恥辱柱上。
據悉，台灣網紅「館長」陳之漢於10月25日從台灣桃園機場前往大陸，展開為期12天的行程。出發前，「館長」受訪時表示，此行「重點是要幫賴清德尋根」。11月3日，「館長」抵達福建漳州平和縣心田村，探訪賴氏家廟。
負責接待的賴氏宗親會秘書長賴瀚鐘在接待「館長」時強調：「凡是姓賴的，都是中國人、漢族人，這是可以肯定的。」據報導，賴瀚鐘出示的《心田賴氏族譜》記載，賴氏先祖自元朝末年遷居此地後，自第八世起便有族人陸續遷台，其中第十四世「挺公」遷居的台灣雲林古坑鄉，正是賴清德的故鄉。
賴瀚鐘也向「館長」介紹了賴氏家廟內展示的「祖訓家規」：「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」。他表示：「如果不承認祖宗，不承認祖國，那就是逆天之罪。他們（賴清德等人）的根就在我們大陸。」「館長」則隔空喊話賴清德：「別再『賴』，好好看看自家的祖規家訓。」
延伸閱讀
影/颱風天救不回來！八里「15層高樓大火」1女嗆死
鳳凰颱風災情破471件！釀88傷 宜蘭、花蓮還有10處積淹水
驚！台東土坂國小聯外道路中斷 臨時宣布11/13停止上班上課
其他人也在看
陳亭妃驚傳「不去登記初選了」！主任代理 她留守台南防鳳凰颱風
鳳凰颱風明（12）日將登陸台灣，全台11縣市宣布12日停止上班上課，但北北基桃正常上班上課，原定明日赴民進黨中央的登記參選台南市長初選的立委陳亭妃，因為台南面臨颱風，宣布由主任、副主任代理登記。中天新聞網 ・ 1 天前
喊韓國瑜聲援沈伯洋！媒體人嗆：有種自己上
[NOWnews今日新聞]中國重慶公安日前宣布，針對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋正式立案調查；隨後，中國官媒《央視》在9日上午釋出名為「起底台獨沈伯洋」的影片，聲稱可透過國際刑警組織對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
央視威脅抓沈伯洋！郭正亮揭1情況：麻煩了
[NOWnews今日新聞]繼中國重慶市公安局近期立案調查民進黨立委沈伯洋，中國官媒《央視》昨（9）日發布一部7分多鐘的紀錄片，強調可透過國際刑警組織等展開全球抓捕沈伯洋。對此，前立委郭正亮今（10）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中共發布通緝沈伯洋 黃國昌：中國無權抓捕台灣公民
中共指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。總統賴清德期待立法院長韓國瑜站出來率跨黨派立委聲援沈伯洋。民眾黨團總召黃國昌今天表示，中國無權抓捕任何台灣公民，但至今看不到政府作為。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前
沈伯洋不敢認搞台獨？他舉「陸皓東慷慨赴義陳詞」嗆爆
大陸重慶公安日前宣布對綠委沈伯洋立案偵查，官媒央視還發布影片「起底台獨沈伯洋」，稱可對沈展開全球抓捕。沈伯洋回擊指影片內容造謠，證據都拿不出來。但粉專舉當年反清烈士陸皓東慷慨赴義的激昂陳詞，反觀沈伯洋不直認自己就是台獨，根本氣勢弱掉了。中時新聞網 ・ 9 小時前
轉發沈伯洋影片「簡體字水軍秒現身」！周軒酸爆：某國真的相當忌憚
民進黨立委沈伯洋遭中共以涉犯「分裂國家罪」立案調查，更揚言要展開全球抓捕及跨境司法合作，面對中共威脅沈伯洋毫不畏懼，PO出現身德國國會門口影片，表示將以台灣立法委員身份在德國國會作證，說自己作為一名勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣就退縮。不過政治工作者周軒就發現，只要轉發沈伯洋的影片，立刻就會有水軍出現。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
立院吵軍警消加薪！藍委怒飆「你講什麼」 卓回嗆「台灣話」｜#鏡新聞
行政院長卓榮泰今天(11/11)到立法院備詢，因為軍警消加薪案，與國民黨立委吳宗憲唇槍舌戰，卓榮泰多次強硬回擊，甚至吳宗憲度氣到嗆卓榮泰，你講什麼話，卓榮泰回擊他的講的是台灣話，氣氛一度相當火爆。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
館長到中國喊幫賴清德尋根 國台辦扯「忠孝東路」：不忠不孝釘在恥辱柱
網紅「館長」陳之漢日前到中國漳州的賴氏家廟，說要幫總統賴清德尋根，還呵呵呵興奮念賴氏祖訓，「不孝之人罪逆天」，一旁的賴氏宗親會秘書長則是狂喊說，「凡是姓賴的都是中國人」。對此，國台辦今（12）日扯到「忠孝西路、忠孝東路」稱，妄圖分裂國家、背叛民族的人都是不忠不孝之徒，都將被釘在歷史的恥辱柱上。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
不懼中共全球通緝令！沈伯洋現身德國國會：做勇敢的台灣人絕不因恐嚇退縮
民進黨立委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬藉由國際刑警組織發出全球性的紅色通緝令，不少人擔憂沈伯洋出國恐被中國「跨境鎮壓」。然而，今天（12日）他直接現身德國聯邦議院門口，將以台灣立委身分出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。他強調，「作為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為恐嚇而退縮」，此行不僅是捍衛台灣民主，更是為全世界的自由民主而戰。鏡報 ・ 8 小時前
大陸經濟穩步復甦 助攻A股回升
大陸經濟持續在低成長環境中穩步修復，法人指出，政策改革、內需消費與資金動能成為市場主要支撐。儘管短線仍面臨數據空窗與外部不確定性，但「反內捲」政策與居民高儲蓄潛能可望推動中長期市場回升。工商時報 ・ 1 天前
傳AIT將會晤鄭麗文 羅智強籲卓榮泰別再卡國防預算
美國在台協會（AIT）傳本周邀約國民黨主席鄭麗文碰面，要就國民黨針對國防特別預算的態度、立場會談。國民黨立院黨團書記長羅智強11日呼籲，行政院長卓榮泰不要再卡國防預算，國軍的編現比已經嚴重不足，造成國家戰力的漏洞。中時新聞網 ・ 1 天前
怕賴清德沒聽清楚 再唸一遍! 國台辦籲「認祖歸宗」提台北「這4條」道路
[Newtalk新聞] 中國國台辦今 ( 12 ) 日舉行例行記者會，發言人陳斌華就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 有記者提問，福建省賴氏宗親會秘書長喊話賴清德，「台灣賴氏的根就在大陸。不承認祖宗，不承認祖國，就是逆天之罪」。中媒還加碼指出，「賴姓都是中國人」不僅是無可辯駁的真相，更是賴清德自己無論如何也「賴」不掉的事實。對此有何評論？ 陳斌華表示，位於漳州市平和縣賴氏家廟的石碑上鐫刻著這樣的祖訓「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」。 「我怕賴清德沒聽清楚，我再念一遍。」陳斌華說，台北市區忠孝、信義、仁愛、和平，都是 4 條主要的幹道。這兩個例子都表明，忠於國家、孝順長輩，是兩岸中國人共同尊崇的傳統美德、價值觀念。任何妄圖分裂國家、背叛民族的人，都是不忠不孝之徒，將被釘在歷史的恥辱柱上。 不過有網友對此回應 : 「現在許多美國人祖先來自英國，那現在美國也沒聽英國的啊! 」、「重要的是信念價值與政治制度，祖先過不好，後輩就要走自己的路」。查看原文更多Newtalk新聞報導控烏用300萬美金誘米格-31飛行員駕機投降! 俄戰機攜匕首導彈炸基輔報復中港影視圈震動! 傳王家衛涉「不當言論」遭審查新頭殼 ・ 15 小時前
中國無權恣意抓捕台灣任何公民 黃國昌：看不到民進黨政府具體作為
[Newtalk新聞] 針對中國控民進黨立委沈伯洋立案偵查，還威脅全球抓捕，總統賴清德昨喊話立法院長韓國瑜，應站出來維護國會尊嚴，率跨黨派立委聲援沈伯洋，否則明天也可能是藍白的任何一個人。民眾黨主席兼黨團總召黃國昌今（12日）表示，中國無權恣意抓捕、通緝任何台灣公民，但也嗆民進黨政府目前看不到任何具體作為，賴清德竟拜託韓幫忙，真的不勝唏噓。 黃國昌上午於立法院受訪指出，中國當然沒有權力恣意的去抓捕或是通緝台灣任何公民，不僅僅是立法委員。 黃國昌說，發生這樣的事，我們的政府應該要有積極的作為，比較讓人遺憾的事情是，民進黨政府到目前為止看不到任何積極具體的作為，彷彿好像未來如果有台灣任何公民遇到這樣子對待時，總統賴清德唯一能夠展現出的具體作為，就是拜託韓國瑜幫忙，讓大家看的真的是不勝唏噓。 黃國昌強調，政府保護好台灣的每一位公民，這是政府責無旁貸的責任。結果民進黨政府除了喊口號，除了在自己土地上找敵人，拿不出任何積極有效的辦法跟作為，然後反而總統到目前為止所採取最有效的方式，是拜託韓國瑜幫忙，相信會讓很多台灣人民看在眼裡覺得蠻難過的。 至於中廣前董事長趙少康日前分享與黃國昌進行「便當會」，新頭殼 ・ 19 小時前
影/桃園放颱風假因為「王義川來讓張善政怕了」？凌濤：真的嚇死
鳳凰颱風撲台，北北基桃今（11）日只有桃園市停班停課，綠營名嘴王瑞德宣稱是立委王義川要角逐桃園市長，讓桃園市長張善政緊張了，桃園市議員凌濤反酸，希望王義川趕快來。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文赴白色恐怖政治受難者秋祭 5.9萬人網路投票「90%挺直球對決」
國民黨主席鄭麗文8日出席馬場町公園白色恐怖受難者秋祭，綠營大力攻擊她祭拜共諜吳石，藍營也有意見認為此一舉措失分，中天電視YouTube頻道11日舉行網路投票，高達9成網友挺鄭麗文。中天新聞網 ・ 13 小時前
AIT處長谷立言拜會鄭麗文 親邀未來適當時機訪問華府
國民黨主席鄭麗文11月1日上任後，今（12）日首次主持中常會。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今日下午4時也到國民黨中央黨部與鄭麗文會談1小時，雙方就台美關係、軍購預算、兩岸議題交換意見。國民黨在今日晚間表示，鄭麗文與谷立言等一行人，會談氣氛十分良好融洽。鄭麗文表示，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，她強調，唯有......風傳媒 ・ 8 小時前
總統促韓國瑜聲援沈 綠委拍桌轟邱垂正
大陸公安對民進黨立委沈伯洋立案調查，並威脅展開全球抓捕，總統喊話要立法院長韓國瑜站出來聲援，對此多位國民黨立委今(12日)在委員會質詢問到，不過民進黨立委王美惠質詢陸委會邱垂正時，一度氣到拍桌認為陸委會不夠積極。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
颱風鳳凰減弱 高雄等縣市宣布11/13正常上班課
（中央社台北12日綜合報導）颱風鳳凰持續減弱，截至今天晚間8時止，已有苗栗縣、新竹縣市、台東縣、金門縣、高雄市、屏東縣、台南市、嘉義縣市、澎湖縣宣布明天正常上班、正常上課。中央社 ・ 11 小時前
鄭麗文被罵翻！他嘆：自以為是與共產黨和解
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石，引發高度爭議，連國民黨內也罵翻。前立委蔡正元說，國民黨夾在歷史矛盾中，既要面對民進黨的殘酷鬥爭...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
被賴清德點名 韓國瑜最新影片吐心聲：老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄
中國官方以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，甚至中國央視也播放沈伯洋相關的紀錄片，引起國內軒然大波。賴清德總統昨天（11／11）也公開喊話，請立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。被總統點名，韓國瑜雖並未回應，但今天（11／12）臉書發布一段影片中提到，辦公室有一副墨寶「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄。」韓國瑜也意有所指說，主人不要鞭打老牛，老牛仍有爆發力，會加快步伐，象徵自己的心情。太報 ・ 17 小時前