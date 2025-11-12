連唸2遍賴氏祖訓「怕賴清德沒聽清」！陸國台辦：不孝之人罪逆天

大陸國台辦今（12日）舉行例行記者會，發言人陳斌華針對福建省賴氏宗親會秘書長對賴清德的喊話做出回應，並兩度強調賴氏家廟石碑上刻有「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」的祖訓，直指任何妄圖分裂國家、背叛民族的人都是「不忠不孝之徒」。

大陸國台辦發言人陳斌華連唸2遍賴氏祖訓。（圖／翻攝中國台灣網）

據陸媒報導，在記者會上，有媒體提問關於福建省賴氏宗親會秘書長喊話賴清德「台灣賴氏的根就在大陸，不承認祖宗，不承認祖國，就是逆天之罪」的言論，以及輿論指出「賴姓都是中國人」是賴清德無法迴避的事實，請陳斌華評論。

陳斌華回應時表示，位於漳州市平和縣賴氏家廟的石碑上刻有「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」的祖訓。他特別將這句祖訓念了兩遍，並說：「我怕賴清德沒聽清楚，我再給你念一遍，『為人子女要孝順，不孝之人罪逆天』。」

館長陳之漢赴福建平和縣心田村拜訪賴氏宗親會。（圖／中天新聞）

陳斌華還指出，台北市區主要幹道包括忠孝西路、忠孝東路，以及信義、仁愛、和平等路段，這些名稱體現了忠於國家、孝順長輩是兩岸中國人共同尊崇的傳統美德和價值觀念。他強調，任何妄圖分裂國家、背叛民族的人，都是不忠不孝之徒，將被釘在歷史的恥辱柱上。

據悉，台灣網紅「館長」陳之漢於10月25日從台灣桃園機場前往大陸，展開為期12天的行程。出發前，「館長」受訪時表示，此行「重點是要幫賴清德尋根」。11月3日，「館長」抵達福建漳州平和縣心田村，探訪賴氏家廟。

秘書長還指著賴氏的祖訓家規其中1句提到不孝之人罪逆天。（圖／中天新聞）

負責接待的賴氏宗親會秘書長賴瀚鐘在接待「館長」時強調：「凡是姓賴的，都是中國人、漢族人，這是可以肯定的。」據報導，賴瀚鐘出示的《心田賴氏族譜》記載，賴氏先祖自元朝末年遷居此地後，自第八世起便有族人陸續遷台，其中第十四世「挺公」遷居的台灣雲林古坑鄉，正是賴清德的故鄉。

賴瀚鐘也向「館長」介紹了賴氏家廟內展示的「祖訓家規」：「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」。他表示：「如果不承認祖宗，不承認祖國，那就是逆天之罪。他們（賴清德等人）的根就在我們大陸。」「館長」則隔空喊話賴清德：「別再『賴』，好好看看自家的祖規家訓。」

