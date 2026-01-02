連喝水都胖？營養師戳破「減肥卡關」兩大幻覺

生活中心／程正邦報導

許多女性減肥卡關：「連喝水都會胖。」醫師揭真相。（示意圖／Pexels）

在減重這條路上，許多人常發出「我連喝水、呼吸都會胖」的哀號，甚至有人為了體重機上的數字而刻意減少飲水。對此，專業營養師建銘指出，這完全是醫學上的誤解！水本身不含任何熱量，根本不可能轉化為脂肪。真正讓你體重居高不下的，往往是隱藏在杯中的「液體熱量」以及飲食過鹹導致的「暫時性水腫」。

熱量邏輯：水沒有能量，如何長肉？

建銘營養師在社群平台「吃對營養所｜建銘營養師」中強調，人體變胖的唯一途徑是攝取超過消耗的「熱量」。在人體所需營養素中，僅有醣類、蛋白質與脂肪具備能量，能轉化為體脂儲存。

他直言：「白開水的熱量是零。不管你一次喝 500ml 還是 1000ml，它都不會變成脂肪。」若你覺得喝水後體重增加，那只是液體重量暫時停留在胃部或體內，並非真正的肥胖。

國際期刊證實：胖是癌症的共同風險。（圖／翻攝自pixabay網站）

真相揭密：為什麼你會覺得「喝水也會胖」？

營養師分析，民眾之所以產生這種錯覺，通常是因為以下兩個關鍵因素：

1. 你喝的不是「水」，是「液體炸彈」

許多人自認在補水，但攝取的卻是手搖飲、包裝果汁或加了奶精的咖啡。即便是「微糖」飲料，其含糖量與配料（如珍珠、椰果）加總後，熱量往往驚人。一杯 500ml 的微糖手搖飲，熱量可能相當於半碗甚至一整碗白飯。這些液體熱量吸收快、飽足感低，是減重最致命的陷阱。

2. 「水腫」誤導了體重計數字

當你飲食過於重口味（高鈉）、長期久坐或缺乏運動時，身體為了平衡滲透壓，會將水分鎖在組織間隙中。這種情況下，體重計數字會上升 1 至 2 公斤，這叫「水腫」而非「肥胖」。諷刺的是，消除水腫的最佳方式反而是「多喝純水」，幫助體內多餘的鈉隨尿液排出，體重自然會回落。

醫師指出水腫不是胖，建議分段喝水。（示意圖／unsplash）

正確減重觀：白開水是最好的脂肪催化劑

在 2026 年最新的營養衛教中，專家鼓勵減重者應維持每天 體重（kg）x 30~40ml 的飲水量。充足的水分能提高基礎代謝率，幫助肝臟代謝脂肪，並增加飽足感。

營養師建議：不要等口渴才喝，應少量多次補充。餐前喝 300ml 溫開水，有助於減少正餐攝取量。戒掉液體熱量，是體重卡關時最有效的突破口。

