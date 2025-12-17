連喝2攤硬要開！撞死清潔員前 酒吧員工曝：曾問他要代駕嗎

台南安平酒駕撞死人的香酥鴨店老闆，昨晚(16日)遭法院收押，他的粉專被網友留言負評刷一星灌爆，緊急關閉臉書，就連地標名稱也被更改，現在他連喝兩攤，喝到爛醉硬要酒駕開車的畫面曝光了。

酒駕撞死人的香酥鴨店老闆，昨晚(16日)遭法院收押，他的粉專被網友留言負評刷一星灌爆，緊急關閉臉書（圖／TVBS）

事發當晚，這位穿著外套和黑色短褲的香酥鴨店老闆從馬路對面走過去牽車。雖然同行友人似乎試圖勸阻他不要開車，但他最終仍選擇駕駛。酒吧員工表示，老闆進入酒吧時已經相當醉了，雖然員工詢問是否需要叫車或代駕，但對方並未理會。

現在也曝光酒駕撞死人的老闆他連喝兩攤，喝到爛醉硬要酒駕開車，開大約400公尺就撞上清潔員（圖／TVBS）

事實上，這位老闆早在前一晚就已與朋友在市區聚餐飲酒，一直持續到清晨5點，之後又酒駕到安平的一間酒吧繼續飲酒至天亮。當他第二次酒駕行駛約400公尺時，在慶平路上撞死了一名23歲的清潔員，隨後他一路睡到下午才完成筆錄被移送法辦。

受害清潔員的妹妹深夜在社群媒體發文表達悲痛，指出自己失去了與姊姊最後說話的機會。貼文引來大量網友關心與慰問，其中包括基隆毒駕案受害者家屬，她也呼籲政府加重相關刑罰，並表示類似事件已經接連發生。

藝人許富凱也在Instagram限時動態上發文，譴責酒駕行為毀滅家庭的嚴重後果。憤怒的網友將老闆經營的香酥鴨店在Google地圖上的名稱改為「殺人兇手酒駕美食」，並在其粉絲專頁灌爆負評，導致該頁面緊急關閉。

酒駕男位在南科附近，一間31年、建坪近46坪的透天厝，網友擔心他賣房脫產，讓法院強制執行將房屋扣押，讓家屬能獲得應有的賠償（圖／TVBS）

法院審理過程中，這位老闆聲稱自己經濟狀況不佳，但法官認為他有逃亡風險而下令收押。隨後網友發現他在南科附近擁有一棟開價1180萬元、建坪近46坪的31年透天厝正待售，因此呼籲大眾不要購買，希望讓法院能夠扣押房產，確保受害家屬獲得應有賠償。

