連喝7天貢丸湯！陸男「膝蓋劇痛」就醫 竟確診尿毒症嚇傻

大陸浙江省一名40歲男子，近日因膝蓋劇烈疼痛就醫，經檢查竟被確診為尿毒症，醫師追查病史發現，該男子曾連續一週每天吃路邊販售的貢丸湯，疑因長期攝取高嘌呤濃肉湯，導致痛風急性發作，並加速腎功能惡化。

陸男過量食用貢丸湯引發尿毒症。（圖／翻攝新浪微博）

陸媒《潮新聞》報導，這名林姓男子因懷念童年味道，在路邊小吃攤連續7天食用貢丸湯，不久膝蓋劇痛、無法行走，需坐輪椅就醫。他原計劃治療痛風，但檢查赫然發現其肌酸酐數值超出正常值4倍、腎絲球濾過率不足正常5%，確診終末期腎病（尿毒症期）。

醫師詢問其病史發現，他連續食用貢丸湯7天，恐是肇禍原因，醫師表示，貢丸湯、大骨湯等長時間熬煮的濃肉湯，看似清淡，實際上嘌呤濃度是原始食材數倍，對痛風患者與腎功能不佳者風險極高。

醫師直言，「很多人以為喝湯是在補身體，但對痛風或腎臟已受損的人來說，反而是在加重負擔。」醫師提醒，痛風患者若未妥善控制飲食，反覆高尿酸狀態不僅會引發關節劇痛，也可能逐步破壞腎臟功能，最終演變為尿毒症，尤其年底聚餐頻繁，更需提高警覺。

醫師呼籲，痛風患者應避免高嘌呤食物包括海鮮、火鍋湯底、動物內臟與酒精飲料，同時維持規律作息、足量飲水，並定期追蹤尿酸與腎功能指數。

