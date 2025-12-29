連四屆議員淪貪污代言人？陳科名施壓催建照收賄千萬 判關10年8月定讞

民進黨新北市議員陳科名，其父為前新北市議員陳茂正，地方勢力雄厚 。（翻攝自Youtube）

曾創下四連霸紀錄的民進黨籍新北市前議員陳科名，因涉嫌入股建商並收受賄賂共 1,307 萬餘元，向新北市政府施壓催辦建築執照，案經上訴，最高法院於今（29日）駁回上訴，判處有期徒刑10年8月、褫奪公權5年定讞。陳科名目前已因另一起收賄關說案入獄服刑，此次判決確定後，其在監刑期將進一步增加。

根據判決，陳科名在擔任新北市議員期間，利用其身分及擔任市議會第三審查委員會召集人的職權，負責審查工務局、城鄉發展局等業務。他於2012年至2019年間，接受7家建商請託，透過向相關單位主管施壓以加速核發建照與使照。作為回報，他以妻子名義或隱名投資方式，插股蔡姓業者的土方公司，要求建商將工程交由指定廠商承攬，並從中抽取高額業務獎金。

儘管陳科名在審理期間辯稱，這些資金是投資工程行的紅利或介紹工程的獎金，並非賄賂。但法官認定，這些「獎金」實則是其向政府機關施壓後的報酬，屬於不正利益，且工程行老闆已認罪，證實其說法不足採信。

陳科名曾擔任過近16年的議員，在改制前的台北縣及改制後的新北市均有深厚根基，但因接連爆發貪污案件，於卸任前失去選民信任而落選。在此案定讞前，他已因收受違建業者20萬元賄賂以施壓緩拆，被判刑7年6月並於去年入監。

一審法院重申，陳科名身為民意代表受選民託付，卻未恪守廉潔分際，其行為嚴重傷害議會及政府機關的公益形象，且犯後未見悔悟。最高法院今日認同一、二審判決，駁回其上訴，全案確定。針對兩案的刑期，未來將由檢方聲請法院裁定應執行刑。



