連四年稅收超徵中斷 證交稅貢獻2,928億元創新高
[Newtalk新聞] 財政部公布去（2025）年 12 月全國賦稅收入初步統計，12 月實徵淨額 1,702 億元，年減 10.7%；去年全年實徵 3 兆 7,515 億元，年減 0.3%，也比預算數短少（短徵）505 億元或 98.7%，為近五年來首次出現短徵。不過在台股去年大漲下，證交稅全年稅收貢獻了 2,928 億元，創下歷史新高。
財政部表示，初步統計數尚未加計將於今（2026）年 1/1 日～1/15 日整理期間入帳的稅款，即便之後加計遞延入帳的稅收，短徵數預估約減少至 190～260 億元。
檢視去年全國稅收細項，未達預算目標者有土地增值稅 79%、貨物稅 84%、特銷稅 84%、營業稅 95%、關稅 96%、菸酒稅 96% 及營所稅 97%，與預算數差距金額較大者有：營所稅 362 億元、營業稅 288 億元、貨物稅 270 億元及土地增值稅 177 億元。財政部統計處指出，2025 年稅收未達成預算數，主因為央行不動產信用管制措施影響土增稅、美國對等關稅衝擊車市銷售，及因應對等關稅的所得稅延分期措施。
不過，去年證交稅、遺產稅優於預期，分別超出預算數 234 億元、191 億元；證交稅方面，去年 12 月證交稅實徵 311 億元，為歷年同期新高，雖比 11 月少 4.6%，但已連續 4 個月超過 300 億元，年增 32.7%。累計全年證交稅實徵 2,928 億元，全年及 12 月單月證交稅均創歷史新高。
財政部指出，雖 2025 年上半年有對等關稅影響證交稅，但八月後隨著半導體關稅豁免與美國聯準會（Fed）降息等利多，台股恢復交易動能，2025 年台股上漲 5,929 點，漲幅 25.7%，而全年日均成交值也創歷史新高；而今年一月台股指數破 3 萬點，創下歷史新高，累計一月至13日的日均成交值 8,470 億元，也創歷史新紀錄，預期有望挹注證交稅連續第 5 個月超過 300 億元。
去年 12 月及全年上市櫃股票平均每日成交值為 5,763 億元、4,894 億元，分別年增 36%、2.5%，
此外，12 月娛樂稅 2.49 億元，年增 21.7%，成唯一一項創歷年單月之最。財政部統計處表示，主因是台北、高雄「演唱會經濟」的貢獻，11 月有 3 場與韓星有關的演唱會娛樂稅延至 12 月入帳有關。據了解，這 3 場分別是台北的 Super junior 、GD權志龍，高雄的 TWICE 演唱會。2025 全年，娛樂稅達 22.47 億元，年增 7.7%。
全年稅收創高的包括營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、房屋稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅、營利事業房地合一稅。
更多Newtalk新聞報導
中國一帶一路高鐵起重機倒塌 攔腰砸泰國火車至少22死、約80傷
打臉黃國昌！民進黨：國防特別條例是與美方就台灣需求通盤研析後規劃
其他人也在看
目標價喊出48元！「線纜大廠」利多助攻獲投信瘋搶11天 再斥資2.2億小買封測龍頭逾百張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（12）日終場收在30,567.29點，漲幅0.92%、漲278.33點，據證交所籌碼動向，投信賣超99.67億元，觀察買超個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
哈日族注意！日圓一年半最甜 換10萬台幣比去年高點「多賺2張迪士尼門票」
日圓近期持續走弱，換匯價再度出現「甜甜價」！台灣銀行日圓現鈔賣出價今（14）日下探至0.2024，創一年半最甜，若以新台幣 10 萬元換匯，會比去年9月高點多換逾2張東京迪士尼門票。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 26
鴻海、廣達動了！ 台股上漲153點 低軌衛星「2檔」又漲停
台股今（14）日早盤開高震盪，來到30860點，上漲153點，漲幅0.49%，預估成交量5800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到287.01點，漲1.65點，漲幅0.57%。EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
台股站上3萬後怎麼走？ 專家曝1結構：不是所有股票一起噴
台股破3萬點，台積電昨（13）日寫下1720元新天價，帶領台股大盤再創歷史新高，半導體設備、記憶體封測及低軌衛星等題材股也有所表現，今（14）日台股更是一路長紅。究竟台股破3萬點後會怎麼走？專家曝大盤呈現「1結構」，並非所有股票一起噴。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前 ・ 1
利多連環發！00919新兵挑戰第4根「9.5萬張排隊等進場」 電零股蜜望實、鈞寶同列34檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股四大指數週二跌多漲少，僅費半小漲0.95%收紅；台股加權指數今（14）日開盤則是上漲35.31點至30,742.53點，最高一度漲18...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5
金價一路飆到4600美元！專家看「這檔悲情股」有望谷底翻身：漲最多的不是電子股了
伊朗爆發大規模示威，民眾訴求推翻最高領袖哈米尼的神權統治，德黑蘭當局則啟動鎮壓，國際局勢不穩也造成金價飆漲。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道指出，今天台股漲幅最多的不是電子股，而是與金屬相關的電纜，更點出一檔近年表現不佳的股票，可能有望接棒大漲趨勢。蔡明彰表示，伊朗在去年6月與以色列戰爭後，貨幣就大幅貶值約40%，造成國內黑市瘋搶美元，通......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 7
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
AI沒泡沫還更猛！台股績效大翻盤 霸榜前五名是這幾檔
根據CMoney統計，今年以來截至1/9止，台股主、被動ETF在科技巨頭AI資本支出續增下，台股科技相關ETF股價表現脫穎而出，績效最好的前10檔ETF之中，前三名分別是新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)，報酬率分別有9.42%、8.49%、7.66%，且全都是半導體相關ETF，至於主動式台股ETF則漲勢暫歇，僅主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)績效表現不俗，仍有4%以上的水準表現。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
一表看13家金控去年大賺5863億元創史上次高 富邦金蟬聯17年獲利王
3家上市金控2025年12月以及全年獲利12日全數出爐！其中10家獲利正成長，8家創史上新高，單月受壽險業大幅提列外匯價格準備金 導致整體金控只賺258餘億元；累計全年（不計新光金）獲利為5863億元，還較去年小幅增加1.55%，是創下金控史上第二高紀錄。《Yahoo股市》一次彙整13家金控獲利排名洗牌及成長率表格一次看，富邦金（2881）上月只小賺1億多，仍連17年蟬聯每股獲利王。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
高低點相差450元！股王信驊「注意」 驚險守住8000大關
受到台美關稅15%接近底定激勵，台股股王信驊（5274）今（13日）雖然僅以8055平盤開出，不過隨即向上拉升，最高上漲200元，來到8255元再創新高，不過隨後投資人獲利賣壓湧現，股價一度跌至7805元，幸好最後一盤急拉40元，終場收到8005元，驚險守住8000大關。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31
台股上3萬全線暴走！前十強全漲6%以上 最強前3是它們
2026年開年，在護國神山台積電、記憶體、IC設計等重量級電子股帶動下，台股多頭氣勢旺盛，一舉攻上3萬點之上的高點，也帶動台股ETF飆漲，據統計，今年來前十強台股ETF皆大漲6%以上，其中，台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30（00904）更大漲二位數。台新投信表示，雖然短線漲多面臨獲利回吐壓力呈現震盪格局，但在AI需求持續熱絡下，強化市場對今年成長的期待，分析師預估台股企業今年獲利成長率有機會上看二成，在紮實基本面的支撐下，台股回檔整理後仍有續攻高的機會，建議逢低分批布局。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2
一年調升4次！00929配息重返0.1元大關 元月除息日看這天
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導復華台灣科技優息（00929）送給投資人新年大禮，最新配息金額調高至0.1元，這也是近一年來第四度調升，讓逾54萬名股民喜上眉...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
高股息ETF誰最猛？達人推它9％殖利率是地板 每月加薪1萬不是夢
0056（元大高股息）公告配息維持0.866元，若以0056股價目前在37元計算，殖利率約為9.35%，想要參與除權息，最後買進日在1月21日。ETF達人知美在YT影片中指出，0056去年含息總報酬率達10.69%居冠，是想「乖乖領息」投資人的首選。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
快訊／川普一句話掀金融風暴？美股開盤「多家銀行巨頭走跌」
今（12）日值得關注的美股消息，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）指控，政府以司法手段威脅自己；還有美國總統川普喊出要把信用卡年利率（APR）限制在10％，引爆美國銀行業群起反對，可留意金融巨頭如第一資本（Capital One）、花旗集團（Citigroup）、摩根大通（J.P. Morgan）的股價是否有波動。今日美股開盤，上述三家金融大咖暫走跌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
工程師和醫師都被超車！最賺行業曝光 月薪直衝「7」字頭
主計總處今（12）日公布11月工業及服務業薪資統計，去年1至11月全體受僱員工經常性薪資平均為47,837元，較上年同期增加3.09%，寫下近26年來同期新高。從產業別觀察，11月平均薪資水準最高的前三大行業，依序為金融及保險業（70,840元）、出版影音及資通訊業（69,579元），以及電力及燃氣供應業（65,949元）。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 11
12月營收年增188%！這光電股閃燈挑戰連6紅 可寧衛「開盤即攻頂」同列24檔漲停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（13）日上漲63.57點至30,630.86點開高，最高觸及30,973.85點，截至上午9點30分暫報30,872.90點，維持上揚趨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台積電衝上1720元 台股歷史高點再刷新/神山擴廠點火 廠務概念股砲火全開/群創連10漲友達爆量 面板股在紅什麼？｜Yahoo財經掃描
甩開美國司法部調查聯準會主席鮑爾的干擾，市場焦點回到科技股基本面，美股四大指數同步收紅；道瓊工業指數上漲0.17%，標普500指數上漲0.16%，費城半導體指數上漲0.47%，三大指數續衝歷史新高；而那斯達克指數也走強0.26%。科技股表現方面，受惠AI與雲端需求展望，Alphabet在AI布局與市值突破4兆美元題材帶動下續強，新型雲端商CoreWeave等個股同步走揚；而《紐約時報》報導台美關稅協議進展、可能以擴大赴美投資換取關稅下調，也激勵台積電ADR勁揚2.52%、創歷史收盤新高。亞股方面，日股大漲、韓股走高，齊刷歷史新高；而港股、上證指數同樣有走強表現，整體市場投資氣氛偏多。 台股今（13）日盤中一度衝高至30,973.85點改寫新高，隨後震盪整理，終場上漲139.93點、收在30,707.22點，同步刷新收盤新高，成交值放大至7245.89億元，權王台積電(2330)盤中再寫新天價1720元，穩住指數重心，聯發科(2454)、日月光投控(3711)表現突出，盤面資金則持續在封測、廠務設備與低軌衛星等具題材族群間輪動，在國安基金退場後，持續支撐大盤高檔上攻。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 22 小時前 ・ 11
台積電美國廠毛利率僅8％ 真能再蓋5座廠？最大挑戰曝光
紐約時報披露，台美對等關稅快談妥，台灣拿到比照日韓的15%稅率，但條件之一是台積電加碼赴美投資，再蓋五座晶圓廠，涵蓋成熟與先進製程。即便台美政府尚未公開最終結果，但台積電加速赴美已成不可逆的趨勢，這也讓外界憂心毛利率與利潤受到衝擊，先前才有研調機構算出美國廠的毛利率僅8%，人力與折舊成本皆比台灣廠高出一大截。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23
別等台積電回調了？專家揭進場「關鍵買點」就在附近：1700只能算地板價
台股2026年漲勢猛烈，台積電更勢如破竹站上1700元大關，許多投資機構紛紛調高其目標價到2000元以上，市場樂觀氣氛濃厚。對此，財經專家游庭皓與柴克在節目《台股達人秀》直言，2026年的股市不僅多點開花，台積電現在的1700元更只能算是地板價，建議投資人在農曆年前仔細觀察，一定可以在獲利賣壓中找到買點。游庭皓表示，去年其實在市場上，並不是每個投資人都很開心......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 5
台積電法說前還能追高？揭台股狂歡背後「外資一動作」要小心了 專家：這時機再加碼
台股近日漲勢猛烈，在台積電等電子股領軍下指數連連創新高，今（12）日收在30567點，坐穩3萬500點大關。而台積電法說會在即，投資人是否適合進場追高，財經專家阮慕驊與台灣金融培訓協會理事長林昌興在節目《財經一路發》指出，在外資減碼趨勢下，建議投資人打「兩手策略」，等到一時機再加碼。阮慕驊表示， 今年來台股一路猛漲，可是在歡樂氣氛中，他個人覺得感受到了一絲絲......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2