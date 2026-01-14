連四年稅收超徵中斷 證交稅貢獻2,928億元創新高

財政部公布去（2025）年 12 月全國賦稅收入初步統計，12 月實徵淨額 1,702 億元，年減 10.7%；2025 全年實徵 3 兆 7,515 億元，年減 0.3%，也比預算數短少（短徵）約 505 億元或 98.7%，為近五年來首次出現短徵。 新台幣示意圖

[Newtalk新聞] 財政部公布去（2025）年 12 月全國賦稅收入初步統計，12 月實徵淨額 1,702 億元，年減 10.7%；去年全年實徵 3 兆 7,515 億元，年減 0.3%，也比預算數短少（短徵）505 億元或 98.7%，為近五年來首次出現短徵。不過在台股去年大漲下，證交稅全年稅收貢獻了 2,928 億元，創下歷史新高。

財政部表示，初步統計數尚未加計將於今（2026）年 1/1 日～1/15 日整理期間入帳的稅款，即便之後加計遞延入帳的稅收，短徵數預估約減少至 190～260 億元。

檢視去年全國稅收細項，未達預算目標者有土地增值稅 79%、貨物稅 84%、特銷稅 84%、營業稅 95%、關稅 96%、菸酒稅 96% 及營所稅 97%，與預算數差距金額較大者有：營所稅 362 億元、營業稅 288 億元、貨物稅 270 億元及土地增值稅 177 億元。財政部統計處指出，2025 年稅收未達成預算數，主因為央行不動產信用管制措施影響土增稅、美國對等關稅衝擊車市銷售，及因應對等關稅的所得稅延分期措施。

不過，去年證交稅、遺產稅優於預期，分別超出預算數 234 億元、191 億元；證交稅方面，去年 12 月證交稅實徵 311 億元，為歷年同期新高，雖比 11 月少 4.6%，但已連續 4 個月超過 300 億元，年增 32.7%。累計全年證交稅實徵 2,928 億元，全年及 12 月單月證交稅均創歷史新高。

財政部指出，雖 2025 年上半年有對等關稅影響證交稅，但八月後隨著半導體關稅豁免與美國聯準會（Fed）降息等利多，台股恢復交易動能，2025 年台股上漲 5,929 點，漲幅 25.7%，而全年日均成交值也創歷史新高；而今年一月台股指數破 3 萬點，創下歷史新高，累計一月至13日的日均成交值 8,470 億元，也創歷史新紀錄，預期有望挹注證交稅連續第 5 個月超過 300 億元。

去年 12 月及全年上市櫃股票平均每日成交值為 5,763 億元、4,894 億元，分別年增 36%、2.5%，

此外，12 月娛樂稅 2.49 億元，年增 21.7%，成唯一一項創歷年單月之最。財政部統計處表示，主因是台北、高雄「演唱會經濟」的貢獻，11 月有 3 場與韓星有關的演唱會娛樂稅延至 12 月入帳有關。據了解，這 3 場分別是台北的 Super junior 、GD權志龍，高雄的 TWICE 演唱會。2025 全年，娛樂稅達 22.47 億元，年增 7.7%。

全年稅收創高的包括營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、房屋稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅、營利事業房地合一稅。

