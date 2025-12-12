連四年超徵恐結束 今年全年稅收恐短徵至少300億

累計今年前 11 月全國實徵淨額為 3 兆 5,813 億元，創歷年同期新高；全年預算數達成率至 11 月止為 94.2%，還差 2,206 億元，財政部預估，今年稅收將短徵 300～500 億元。 新台幣示意圖

[Newtalk新聞] 財政部周四（11）日發布稅收統計，11 月全國賦稅收入實徵淨額 2,929 億元，較去（2024）年同期增加 6.1%，累計今年前 11 月實徵淨額為 3 兆 5,813 億元，創歷年同期新高，但僅微幅年增 0.3%；全年預算數達成率至 11 月止為 94.2%，還差 2,206 億元，財政部預估，今年稅收將短徵 300～500 億元。

近四年稅收超徵情況：2021 年超徵 4,327 億元、2022 年超徵 5,237 億元、2023年超徵 3,860 億元，而 2024 年超徵 5,283 億元，累計超徵達1.87兆元。根據財政部資料，去年全國賦稅收入 3 兆 7,619 億元，超徵金額主要來自於綜合所得稅、營利事業所得稅和證券交易稅等主要稅目。

廣告 廣告

觀察 11 月實稅收情形，以綜所稅增加 418 億元及營所稅提升 237 億元較多；土地增值稅減少 198 億元、貨物稅下滑 145 億元最多。財政部指出，若以過去三年 12 月的平均稅收 1,758 億元計算，全年總稅收要達成 3 兆 8,019 億元的預算目標的確有難度，主要是受到房市買氣低迷和車市因對等關稅的觀望心態衝擊，土地增值稅及像是貨物稅、營業稅等受車市影響的稅目，達成率偏低。

至於營所稅與綜所稅前 11 月雖創同期新高，營所稅今年自繳稅款、暫繳都是增加的，但受到稅款延分期繳納、退稅案件增加，都會影響到稅收。

證交稅收部分，前 11 個月上市、櫃股票日均成交額 4,808 億元，較去年同期略減 0.4%，累計實徵 2,616 億元，較去年同期衰退 30 億元收入，降幅 1.1%。疲弱的房市交易量也拖累土增稅收入，前 11 月實徵 624 億元，年減 198 億元，幅度達 24.1%。

財政部表示，先前受對等關稅不確定性影響市場，前七月表現低迷，不過近幾個月急起直追、後來居上，雖十一月初台股受 AI 估值過高與泡沫化疑慮、美國聯準會（Fed）降息預期降溫等影響，股市指數大幅震盪，但後續美國經濟數據支持降息預期等利多帶動，指數強勁反彈，帶動成交值屢創新高。距全年預算數僅差 78 億元即可達標。

11 月證交稅年增率 46.1%，呈現「年月雙增」，對 12 月證交稅收應可正面看待；期交稅 11 月也同樣創同月新高。不過，影響股市和成交量的變數很多。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台股開盤》台積帶頭衝、大盤漲170點、領漲指標股、焦點族群來了

民進黨初選政見發表會時間底定！陳亭妃、林俊憲27日正面交鋒