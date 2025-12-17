連國文老師都錯！「獨樂樂不如眾樂樂」正確讀音曝光 一票網崩潰

生活中心／李紹宏報導

繁體中文博大精深，不少字有破音字，需要理解上下文才能知曉，就像「獨樂樂不如眾樂樂」，當中的「樂」字，你知道分別要怎麼唸嗎？正確唸法曝光後，讓網友驚呼「原來以前都唸錯了」！

有網友在「沒看書真的不知道」大賽中，發起「獨樂樂不如眾樂樂」的正確讀音挑戰。（示意圖／PIXABAY）

「獨樂樂」兩字不同唸法！

一名網友在社群媒體Threads上舉辦第一屆「沒看書真的不知道」大賽，吸引超過3萬人按讚，破千則留言；其中一名挑戰者指出，「獨樂樂不如眾樂樂」得讀音其實是「獨ㄩㄝˋㄌㄜˋ不如眾ㄩㄝˋㄌㄜˋ」，意思是一個人享受音樂，不如一群人一起享受音樂，因此第一個樂要讀成「ㄩㄝˋ」。

獨樂樂的正確讀音是「獨ㄩㄝˋㄌㄜˋ」。（圖／翻攝自教育部重編辭典修訂本）

對此，讓許多網友直呼原來之前都唸錯，「真的！！！！從小到大都忍不住在心裡糾正，長大就算了」、「欸這個真的超少人知道，連我們國文老師都唸錯」、「我都一直認為大家是故意這樣講的」。

教育部重編國語辭典修訂本中也證實，「獨樂樂」的意思是獨自享受聽音樂的快樂，在《孟子．梁惠王下》便提到，「獨樂樂與人樂樂孰樂。」

還有哪些「不讀書不知道」的冷知識？

專業網友分享知識，「蛀牙」其實會傳染。（示意圖／PIXABAY）

此外，也有不少網友也發起挑戰，「『壓軸』不是指最後一個，而是倒數第二」、「神經粗、大條其實反應越快，但大家都拿來形容遲鈍、粗心」；更有人指出，其實蛀牙會傳染，「之前上醫學院的課提到，整個很震驚」，因為只要是細菌就可能會傳染，讓不少網友直呼學到一課。

