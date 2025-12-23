連地點都喬不攏！柬埔寨憂泰邊境談判太危險 想改吉隆坡但泰拒絕

編譯林浩博／綜合報導

泰國與柬埔寨的邊境衝突進入第三週，雙方同意24日舉行和談，卻連開會的地點都喬不攏。法新社23日取得柬方致泰方的信件，信中以安全為由，要求將會談地點從泰國邊境，改為中立方馬來西亞的首都吉隆坡。但泰國態度堅決，堅持預定地點尖竹汶府（Chanthaburi）幾乎無戰事，並無安全問題。

泰國F16戰機在柬埔寨邊境投下炸彈，引發爆炸。（圖／翻攝自X平台 @MechDara1）

邊境持續交火

泰柬這波衝突釀成至少40人死亡、近百萬人流離失所。22日的東協（ASEAN）的外長特別會議則露出一絲和平曙光，泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）會後宣布，與柬埔寨達成24日舉行和談的共識。

希哈薩告訴媒體，和談將依照現有的雙方邊境委員會架構，於尖竹汶府舉行。但根據柬埔寨國防部長（Tea Seiha）當天致泰國對口納塔蓬（Nattaphon Narkphanit）的信件，柬方請求將會議地點改至吉隆坡。

這封法新社所見到的信件寫道：「由於邊境全線持續駁火，會議應在中立且安全的地點舉行。」

信中並補充說，今年的東協輪值主席國馬來西亞，已同意提供吉隆坡作為開會地點。

「很安全」

柬埔寨請求改地點，但泰國不為所動。泰國國防部長納塔蓬23日強調，會議將按原計畫，辦在尖竹汶府。他還掛出保證：「那裏幾乎無戰事，很安全。」

納塔蓬指出，上次邊境委員會的會議辦在柬埔寨戈公省（Koh Kong），因此這次應交由泰方辦理。他說柬埔寨無須害怕，因為泰國不會將外交、軍事兩事務混為一談。

不過，納塔蓬卻又話鋒一轉，稱如柬埔寨持續開火，泰國也會繼續作戰。目前這場延燒所有邊界的衝突，只有兩個府的部分地區平靜無波。

泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）在同一天的記者會上表示，雙方還在協商會議地點。尼孔德稱：「會談將為期兩天，先由技術小組展開討論。」

