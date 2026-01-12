連坐罰是真的！桃園男搭「酒駕朋友車」遭罰1萬5 房子慘被查封

記者羅欣怡／桃園報導

桃園許姓男子搭乘酒駕朋友的車子，遭罰1萬5000元。（示意圖／pixabay）

酒駕連帶罰是真的！桃園市新屋區一名許姓男子因乘坐酒駕友人之車輛，遭罰新臺幣1萬5,000 元，逾期未繳經移送桃園分署執行，連同其他滯欠之罰鍰及全民健康保險費等，共積欠32萬餘元。直到收到桃園分署查封其名下房屋的通知後，許男才辦理分期，繳納第一期款項9萬7000元後，許男的房屋始暫免遭拍賣。

32歲許姓男子於2023年3月間因乘坐酒精濃度超過法定標準之駕駛人所駕駛之車輛，遭桃園市政府交通事件裁決處裁罰1萬5000元，因逾期未繳，移送機關於去年5月間移送桃園分署執行。

桃園分署多次扣押許男金融帳戶之存款，惟均未扣得款項。其間，許男雖多次表示將至桃園分署辦理分期繳納，惟均未到場辦理。經調查，許男在去年5月間因受贈取得位於新屋區之房地，桃園分署遂即囑託地政機關辦理查封登記。

許男得知名下新屋區透天房屋遭查封後，始知事態嚴重，並表示該房地係叔叔所贈，請求切莫進行拍賣。許男終在上星期籌措到首期款項9萬7000元，始暫時免除房屋遭拍賣之危機，若將來未按期繳納，桃園分署將依法繼續執行。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

