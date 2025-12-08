連外套都被刺破！北市街頭拍微電影遇襲 3男突遭惡煞持械攻擊

記者楊忠翰／台北報導

北市廖男持螺絲起子當街攻擊張男等3人反遭壓制。（圖／翻攝畫面）

台北市1名31歲張姓男子，7日傍晚5時許偕李姓男子（28歲）及謝姓男子（48歲）拍攝微電影時，引發廖姓男子（46歲）不滿情緒，張男等人道歉後離去，沒想到廖男突然持螺絲起子猛刺張男左肩，隨即遭到3人及熱心民眾合力壓制，警方到場後見他情緒激動，遂對他實施保護管束，並送往松德醫院進行評估，張男也決定提出告訴，全案訊後依傷害及毀損等罪嫌函送法辦。

大安分局表示，張男等3人均為某補習班多媒體課程同學，為了繳交微電影作業，3人前往敦化南路一段巷弄取材，疑因拍攝動作過大，引起路旁的廖男注意；廖男隨即走到3人身後，持螺絲起子抵在張男後腰，並表示：「我再給你最後一次機會，不然我就拿刀捅你！」，張男等人擔心激怒對方，遂向廖男道歉後離去。

廣告 廣告

孰料，廖男突然拿起螺絲起子，朝著張男左肩猛刺1下，其他2名同學見狀，立刻將他壓制在地，試圖搶奪他手上的螺絲起子，但廖男緊緊抓住凶器不放，3名熱心路人跟著加入戰局，眾人耗費一番手腳後，終於搶下那把螺絲起子，但壓制過程已造成李男雙手擦挫傷、張男雙手上臂及左手擦挫傷，外套也被螺絲起子刺破。

警方獲報後趕抵現場，廖男仍是情緒激動，而且已有傷人行為，隨即對他實施保護管束，再將人送往松德醫院評估；警方同步協助2名傷者送醫，經醫師治療後並無大礙；廖男應訊時供稱，因不滿對方一直瞪他，一氣之下才會出手攻擊，警方訊後將他依傷害、毀損等罪嫌移送法辦。

大安分局呼籲，民眾如遇糾紛應保持冷靜、理性處理，並立即撥打110尋求警方協助，警方將持續加強巡邏，藉以維護社會秩序及人民安全。

北市廖男持螺絲起子當街攻擊張男等3人反遭壓制。（圖／翻攝畫面）

北市廖男持螺絲起子當街攻擊張男等3人反遭壓制。（圖／翻攝畫面）

北市廖男持螺絲起子當街攻擊張男等3人反遭壓制。（圖／翻攝畫面）

北市廖男持螺絲起子當街攻擊張男等3人反遭壓制。（圖／翻攝畫面）

北市廖男持螺絲起子當街攻擊張男等3人反遭壓制。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

2騎士受傷送醫！北市毒犯違規拒檢逃逸 追撞2機車遭活逮

疑酒後失溫而亡！基隆土地公廟傳命案 男子陳屍休憩區長椅

營區浴室成淫窟！陸軍女中士急用錢 找同單位男下士性交易

充電線捆綁雙手！持雙刀洗劫25歲女室友 新北男逃1小時落網

