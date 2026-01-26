連外賓都愛！艋舺夜市丸田飛碟燒，連續12年國宴指定甜點，薄脆邊緣配爆漿芋泥麻糬
說到艋舺夜市，很多人第一時間會想到的是傳統 小吃、老攤美食，卻很少人知道，在這片充滿歷史氣息的夜市裡，藏著一攤曾經連續 12 年成為國宴指定甜點、招待外賓的街頭點心，那就是「丸田飛碟燒」；飛碟燒的模樣看起來可愛又討喜，圓潤的外型、澎鬆的餅皮，乍看像是車輪餅，又有點像雞蛋糕，但真正吃過之後才會發現，它的口感、內餡與整體完成度，其實自成一格，也難怪能夠從艋舺夜市一路走進國宴餐桌。
交通資訊
就在廣洲街上，華西街觀光夜市附近，廣洲街中段的位置。
捷運
搭乘 捷運龍山寺站（板南線），從 1號出口 步行約 5–7 分鐘即可抵達華西街夜市
公車
可搭乘至「龍山寺」或「華西街口」站，下車步行即達
開車
附近可利用龍山寺站地下車場，夜市時段建議搭乘大眾運輸，避免塞車
菜單/MENU
丸田飛碟燒的菜單並不像時下網美店那樣花俏複雜，它走的是經典致勝的路線，老闆深知，唯有將基本口味做到極致，才能禁得起時間的考驗，價格落在 $25 – $35 元之間，也有提供多種電子支付方式，讓大家不用帶現金也可以輕鬆逛夜市。
從開業到現在20幾年，老闆都是同一個人，每次來都見到老闆守在攤子裡，認真的製作飛碟燒。
不同於傳統紅豆餅、車輪餅的圓柱狀，它是飛碟形狀（UFO），邊緣多了一圈薄脆的餅皮，中間則是飽滿的蛋糕體。
使用的模具和工具也都是老闆特別開發，這樣也比較容易熟透，用麵糊迅速填滿烤盤的每一個凹槽，再加上一球球內餡，麵體在烤盤上不斷膨脹，整個飛碟燒幾乎要滿出來似的，再蓋上蓋子等候完成。
一球球的內餡像是在吃冰淇淋的感覺，內餡就是如此的飽滿。
幾乎每次經過都會去採買，這回也是累積幾次採買的照片才寫成文章，才會有這麼多不同的照片。
站在攤位前，看著老闆熟練地將麵糊倒入模具，那金黃色的麵糊在熱燙的銅板上滋滋作響，接著老闆豪邁地放入一大球芋泥或奶油餡，再蓋上另一半餅皮，整個過程行雲流水，極具療癒感。
一股單純、濃郁的「蛋糕香」會撲鼻而來，那種味道很純粹，沒有過多的人工香精味，就是雞蛋、麵粉與糖受熱後的反應，讓人瞬間回到童年。
因為是現點現做、或是放在爐子上加熱，拿到手時絕對是熱騰騰的。雖然夜市人潮擁擠，大家只能站在路邊吃，但這種立食的隨興感，正是台灣夜市文化的精髓。
一般的紅豆餅皮偏硬、偏脆，它的蛋糕體氣孔細緻，有點像高品質的海綿蛋糕，但又多了一份紮實感，特別是那個”飛碟邊”，薄薄的一圈烤得焦香酥脆，讓人捨不得剝掉。
芋頭麻糬30元
選用的是高品質的芋頭，蒸煮到綿密鬆軟，再搗成泥，重點是，它保留了些微的芋頭顆粒感，不是那種完全泥狀的死甜 餡料，濃郁的芋泥爆漿而出，緊接著是白色麻糬的Q彈勁道。
鮪魚起司35元
如果你不愛吃甜，或者想把它當作一份輕食晚餐，那麼可以試試鹹食口味的鮪魚起司，
鮪魚餡，拌入了洋蔥和黑胡椒來提味，還加入了玉米粒，外皮雖然是甜的，但內餡是鹹香的，這種鹹甜鹹甜的滋味，最讓人停不下來。
巧克力麻糬30元
這款是小朋友的最愛，熱熱吃的時候，巧克力呈現半融化的流心狀態，巧克力的苦甜與麻糬的清淡形成絕妙平衡，外層的蛋糕皮吸附了一點巧克力醬，變得像布朗尼一樣濕潤。
丸田飛碟燒給人的感覺，就像萬華這個地方一樣：外表看似質樸、充滿歲月痕跡，但內在卻有著深厚的底蘊與堅持。
證明了美味不需要昂貴的價格，也不需要五星級的裝潢，一顆 30 元的芋頭麻糬飛碟燒，就能帶來國宴級的享受，無論是為了朝聖「連續12年國宴指定」的名號而來，還是單純路過想吃點甜食，經過時不妨可以試試。
艋舺夜市｜丸田飛碟燒
地址： 108臺北市萬華區廣州街200號（100號攤）
營業時間：17:30–22:00
電話號碼：0910-961 689
FB
文章來源：VIVIYU小世界
其他人也在看
在地人激推的宵夜首選！梧州街夜市必吃，50年老店大火快炒，爽脆鱔魚只要130元
說到萬華的夜市美食，多數人第一時間想到的是廣州街、華西街一帶的熱鬧與觀光人潮，但真正讓在地人一再回訪的，往往藏在相對低調、卻充滿生活感的梧州街夜市裡，其實這三條街夜市都可以順遊逛一圈，而其中不走噱頭路線的「 正老牌炒鱔魚」，只有一口不停翻炒的大鍋、一碗又一碗現點現做的鱔魚料理，靠著火候、醬香與食材本身的口感，撐起了50多年不變的人氣。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 15 小時前 ・ 2則留言
不滿20歲男沒禮讓優先席 7旬翁出拳傷人被法辦
又見優先席讓座問題起糾紛！1名年近7旬的王姓男子，昨晚搭捷運時因不滿20歲潘男坐在優先席沒有禮讓，出言指責，雙方爆發口角後，王還直接出手攻擊潘，轄區台北市警信義分局五分埔派出所據報派員趕抵，將出手打人的王男帶返派出所，詢後依涉嫌傷害罪，移送台北地檢署偵辦。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
新北市櫻花季來了！淡水天元宮、汐止康誥坑溪、石碇、坪林賞櫻景點交通資訊一次看！
新北市境內種植的櫻花種類豐富，自1月中下旬開始櫻花就會一波接著一波綻放，像是汐止康誥坑溪山櫻花以及新店櫻花街旁的屈尺公園(櫻花公園)等處已在接力綻放中，緊接著之後還有三芝、石碇及土城等處的櫻花蓄勢待發，不妨規劃一趟賞花小旅行，一起走訪新北市熱門的賞櫻景點！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 2則留言
UBA》清華主場3連勝中斷首敗仍排第7 張聿敏新科籃板后
114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽第三階段，27日壓軸最後一戰，本季重返一級篤排第七的地主清華大學，51：64不敵確定連兩季拿第10吊車尾保級的臺灣科大，中斷主場3連勝，未能4連勝完美封關。但清華大四「一姊」張聿敏，決勝期連搶3籃板，單場累計15，全季10戰共132，場均13.2，最後一刻超越輔大外籍生柯洛薇的13.0、上季籃板后中信外籍生彼藏的10.5，成為本季新科籃板后，生涯頭一遭。先發33分鐘除15籃板，另拿20分6抄截3助攻2阻攻，全方位表現，張聿敏說，清華團隊贏球，肯定比自己拿籃板后更重要，但籃板之外，她也卯勁進攻得分，只是今天臺科手風太順，三分球21投中8，8人得分3人上雙，多點開花，致清華防守有點辛苦，因而未能兌現主場4連勝，自己的籃板后也不是那麼完美，小小遺憾。 開局清華就11：21落後，全場追趕無功，累計3勝7敗，大三主控楊語蓁10分，她說，或許自我壓力大，今天大家進攻不順，但無論如何，保級成功，且排第七，下季再拚六強。教練謝文偉說，張聿敏可能最後一季，籃板后加持很OK，但如清華今天末役如贏球，將更完美，下季再拚一圓六強夢。臺科2勝8敗，與輔大、北大相同麗台運動報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
路透社：卡尼訪中後 中國下單65萬公噸加拿大芥花籽
（中央社台北28日電）路透社今天引述2個貿易消息來源表示，加拿大總理卡尼訪問中國後，中國進口商下單共65萬公噸加拿大芥花籽，預計2月至4月會付運。中央社 ・ 5 小時前 ・ 2則留言
老基隆人的口袋名單，簡單的一麵一湯，卻是吃不膩的道地古早味
基隆小吃接著播出，說是69但其實連那篇騙了不少流量的懶人包，大概我也寫了近100家基隆美食，這裡面多數是我住30多年基隆的回憶，也多數是還能存活的老店，有同樣愛基隆小吃的朋友問：「虎哥還有壓箱寶」？當然有，而且還很多，今天要介紹這家，印象中以前好像在惠隆市場靠劉銘傳路那端？Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
蘋果低調出手 為iPhone 5s、iPhone 6推送更新續命
【記者趙筱文／台北報導】蘋果近期針對新款裝置推出iOS 26.2.1與iPadOS 26.2.1更新之際，也悄悄為多款「超資深」裝置送上驚喜續命包。包括推出已13年的iPhone 5s、12年的iPhone 6與iPhone 6 Plus，以及初代iPad Air、iPad mini 2／mini 3與第六代iPod touch，皆獲得iOS 12.5.8、iPadOS 12.5.8更新。壹蘋新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
北市萬華87歲婦摔倒 爐火未關飄燒焦味 民眾急報警
北市萬華87歲婦摔倒 爐火未關飄燒焦味 民眾急報警EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
人夫爽中大樂透一等獎「3770萬全給妻」 下秒回公司繼續值夜班
綜合陸媒報導，王先生回憶，他當天趁著換班空檔外出用餐，隨手對照開獎號碼驗票時，發現自己竟中了一等獎，當下心跳加速，第一時間致電妻子告知喜訊。妻子起初難以置信，還以為他在開玩笑。為讓家人安心，王先生隨即返家，親手將中獎彩券交給老婆。妻子反覆核對多次後，才終...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 2則留言
台中泰安櫻花含苞待放 2026櫻花季2/27開幕
農曆春節將至，下個月各地櫻花季將陸續登場，目前除了高山地區山櫻花綻放，平地櫻花仍含苞待放，台中市平地櫻花以后里泰安派出所櫻花最具盛名，泰安櫻花目前仍未綻放，今年泰安櫻花季預計於2月27日開幕，較去年略晚，預估2月下旬湧入賞櫻人潮。台灣高山地區預估2月賞櫻人潮漸增，后里是中部平地賞櫻勝地，中部賞櫻盛會自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
高中木聯》高苑一分決勝拿分組一 陳昱勛好投挑戰選秀
【賽會特約記者王婉玲高雄報導】賽前不敗的兩隊今天(28日)正面對決，高苑工商靠著兩任投手陳昱勛、邱宇安完封帶領下，終場以1比0氣走東石高中，在高中木棒聯賽第一階段取得分組第一晉級。 ...智林體育台 ・ 23 分鐘前 ・ 發表留言
《我推的孩子》第三季討論度大幅下滑？網認為「原作爭議結局」成主因
《我推的孩子》第三季動畫近日正式開播後，討論熱度卻明顯不如前兩季，在台灣巴哈姆特動畫瘋、日本 niconico 等平台的彈幕數與討論量下滑，引發網友在各大社群與論壇熱議。不少觀眾普遍認為，最大關鍵在於原作漫畫結局已公開，且評價極具爭議，導致即便動畫製作品質維持水準，仍難以帶動過往的追番熱潮，「已經知道結局會怎樣，熱度自然就掉了」成為多數網友的共識。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
４星座天生愛吃難減肥！金牛美食成癮、抗拒節食，「這星座」壓力爆棚吃不停
在步調快速的現代社會中，工作忙碌與生活壓力交織，許多人會靠美食紓壓、放鬆。但這種看似平常的行為，往往成為控制體重時的一大阻礙。塔羅牌老師艾菲爾指出，有４個星座相較其他星座，更難抵擋美食的誘惑，明明渴望食尚玩家 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
買賣爭議引衝突2嫌砸車行 平鎮警迅速偵破送辦
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市警察局平鎮分局北勢派出所23日接獲報案，指中豐路一間中古車行遭 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
照顧91歲妻子太累！92歲罹癌夫痛下殺手遭逮嘆：對未來悲觀
日本千葉縣地方法院27日審理一起高齡夫婦殺人案，檢方在陪審團庭審中請求判處92歲被告野村八郎五年有期徒刑，野村八郎被控於2025年3月在千葉縣一宮町家中，用電線勒死其91歲妻子奈美子，而野村也在首次庭審中承認了指控。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
綠帽夫氣炸！宜蘭警督察「狂睡已婚女同事」 遭加重記過兩次、調整職務
宜蘭縣警察局目前發生一起重大風紀案件，現年41歲的李姓督察員被爆與已婚的女性職務代理人不倫，2人不僅被指控多次上摩鐵、車震，甚至到男方住處「大戰」，且警方內部調查懲處過輕。縣警局表示，李員行為嚴重影響警譽，已加重記過2次並調職懲處。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 6則留言
空拍機竟成凶器！宜蘭農場主人3度投毒 同業羊駝、山羊、梅花鹿慘死
即時中心／廖予瑄報導傻眼！宜蘭縣三星鄉一名王姓農場男負責人不滿徐姓員工跳槽到冬山鄉另一間休閒農場，竟在2023年3度開車來到安農溪旁，操控空拍機投毒，造成該休閒農場的侏儒山羊、梅花鹿與羊駝等動物吃下摻有農藥「托福松」的苜蓿粒，並且中毒暴斃。宜蘭地檢署依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪起訴王男，並請求從重量刑。民視 ・ 18 小時前 ・ 2則留言
笑容美到被人懷疑是「 AI 」！臘腸犬開心燦笑融化粉絲們的心
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 國外最近一隻名叫「Bella（貝拉）」的臘腸犬，因為獨特笑容在網路上迅速爆紅， …火報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
「2026台北燈節」20條遊程帶你玩 限定旅宿優惠輕鬆省
記者王誌成／台北報導 迎接新年，「二０二六台北燈節」將於二月二十五日至三月十五日盛大…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬筱梅孕期大方支持 汪小菲接娃回京幸福滿溢
馬筱梅孕期大方支持 汪小菲接娃回京幸福滿溢娛樂星聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言