連大便都能變動漫美少女？網崩潰尋「沒被擬人化的東西」
日本 ACG 中的「萬物皆可萌」文化早已舉世聞名，但日本人想像力到底有多誇張？最近社群 X（推特）上一名網友發起「急徵還沒有被擬人化或女體化的東西」的挑戰。文章迅速在網路上引爆討論，大量網友加入這場社群大賽。然而，隨著討論越演烈，大家才發現日本創作者的守備範圍寬廣到讓人難以置信，想要找出一個完全沒被賦予人形的事物，簡直比登天還難。
在尋找的過程中，不少人提出看似絕對不會變成美少女的例子，卻陸續在第一時間遭到無情推翻。有網友信心滿滿提出人類的排泄物，認為這種污穢之物應該不會變成美少女或帥哥吧？沒想到立刻被指出在 2018 年的《深夜！天才バカボン》中，就曾出現過擬人化的排泄物帥哥。
女性方面也有《うんコレ A Colon Bacillus as Healthy Life》，以腸道內的不同大腸菌為主角，是日本大便學會（日本うんこ学会）官方推出的一款教育類型遊戲。玩家免費下載該遊戲後，還可以用來記錄自己的日常排便情況，加上遊戲中的真實知識教學，判斷是否有問題，並且建議玩家前往醫院就診。
甚至吐司包裝袋上常見的塑膠夾，也被搜出早就被繪師精準捕捉特色、畫成精緻的美少女。隨著一般日常用品相繼失守，網友開始把手伸向更冷門的科學知識，甚至很荒謬的細節上，例如：手術器具、電影公司 LOGO、人類、男性型禿頭的分類、蟹肉專用叉子、老店常見的拉繩電燈開關…等。
最終大家發現除常見的東西外，連數學公式、法律條紋、疾病、植物激素、牙籤、肉的部位、溫泉、酒類…等，各種奇怪的東西，也都無法避免擬人化的命運。這種集體創作風潮，雖然偶爾會讓人產生「到底吃了什麼」的荒謬感，但或許也正是這股毫無限制的創造力，才得以讓日本的次文化軟實力持續在國際上發光發熱。
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