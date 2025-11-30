連太平間也冰不下！北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」 農林課長也崩潰：從沒聽過

熊群大軍壓境，日本各地連日爆出熊襲事件。示意圖。（翻攝自Pexels）

熊群大軍壓境，日本各地連日爆出熊襲事件，就連東京民宅也淪陷，專家就透露因氣溫驟降、樹果短缺，進而導致熊無法吃飽冬眠釀災。據了解，北海道政府光是今年就已獵殺超過960頭野生熊隻，且焚化設施已嚴重超負荷，就連熊設置的太平間也冰不下。

日本今年各地棕熊、亞洲黑熊頻繁入侵人類居住區域，威脅民眾安全，獵殺數量創下歷史新高，其中北海道南部的上之國町情況最為嚴重，光今年已有104頭熊遭獵殺，相較去年暴增17倍，而統計北海道全區，更是超過獵殺960頭，然而，儘管成功捕獲巨熊，但對當地人而言，熊患問題仍未解決。

廣告 廣告

上之國町的相關單位坦言，熊隻焚化設施9月、10月都在全力運轉，但今年的數量實在超乎尋常。農林課長杉野匡表示，「今年開始使用冷凍庫暫存熊屍，因為獵殺數量太多，有時無法當天運出，夏季又容易腐敗產生強烈臭味。」但冷凍庫只能容納一頭熊的容量，因此經常爆滿。讓他無奈表示，「那種時候就只能把熊屍暫放在冷凍庫外面，我從沒聽過一年要處理這麼多棕熊。」

據了解，江差町的南部檜山清掃中心負責上之國町周邊5個町垃圾處理，同時也負責焚燒熊屍，如今也面臨前所未有的挑戰，工作人員就透露，「去年處理30頭熊，今年已經焚化120頭，超過4倍。」

更多鏡週刊報導

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐

親舅全裸闖姪女房間「手狂弄私密處」 台中地方媽驚見女兒遭硬上崩潰錄影蒐證

「千億富太」街邊大口嗑魚蛋！ 買繡球花「只花80元」喊：不要浪費