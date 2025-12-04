連太空都有俄間諜! 偷拍SpaceX文件被識破、英「教官」也害多人死亡

甚至連 NASA 和 SpaceX 合作的航天計畫中，也出現俄羅斯間諜的身影。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿四年，俄軍也積極發動各種攻勢並招募間諜刺探情報，試圖佔領更多烏克蘭土地。近期有消息稱，烏克蘭情報單位成功抓捕了多名俄羅斯聯邦安全局的間諜，其中甚至包含偽裝成英國教官的俄羅斯情報人員。與此同時，一位參與美國太空任務的俄羅斯太空人也涉及了間諜活動，接二連三的間諜事件也再次讓俄羅斯間諜的相關問題成為國際輿論的關注焦點。

X 推主「NSTRIKE」指出，烏克蘭國家安全局近期宣布成功抓捕現年 39 歲的紅軍城居民麗塔．庫克薩 ( Rita Kuksa )，並指控其已被俄羅斯聯邦安全局招募，協助俄軍尋找烏克蘭軍隊的設防陣地、防禦區域具體位置，減少俄軍部隊佔領烏克蘭土地時所需進行的戰鬥。烏克蘭國家安全局表示，庫克薩將被判處流放 15 年的徒刑，為其出賣烏克蘭情報一事負責。

烏克蘭國家安全局也指控一名英國軍官涉嫌參與俄羅斯情報活動，並導致多名烏克蘭公眾人是遭到暗殺。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

與此同時，白俄羅斯媒體《NEXTA》也發布報導稱，一位以協助烏克蘭士兵進行軍事訓練為由入境烏克蘭的英國教官近期也因涉及向俄羅斯提供情報，遭到烏克蘭國家安全局逮捕。《NEXTA》指出，該名英國軍官「偽裝」成歐洲盟友，成功潛入烏克蘭，並積極地利用自己的身分與烏克蘭軍方人員、設施進行接觸，再將獲得的情報提供給俄羅斯情報部門。

烏克蘭國家安全局認為，該名間諜向俄羅斯方面提供的情報，可能導致包含烏克蘭公眾人物德米揚．哈努爾 ( Demyan Hanul )、前烏克蘭最高拉達議員伊琳娜．法里昂 ( Iryna Farion ) 以及前烏克蘭最高拉達主席安德里．帕魯比 ( Andrii Parubii ) 在內的多位知名人士死亡。《NEXTA》強調，烏克蘭國家安全局目前正針對該名間諜以及幕後的俄羅斯操縱者進行調查，確認其是否涉及其他刺殺烏克蘭公眾人物的犯罪活動。

俄烏戰爭，雙方都派出大量間諜，俄羅斯高層接連被烏軍精準攻擊，背後恐代表俄軍內部存在間諜滲透。 圖：翻攝自 《騰訊新聞》/「萬全」

除了烏克蘭國內以外，近期甚至連外太空都傳出發現俄羅斯間諜的消息。《NEXTA》的另一篇推文指出，一位名為奧列格．阿爾捷米耶夫 ( Oleg Artemyev ) 近期在參與美國國家航空暨太空總署 ( NASA ) 與 SpaceX 合作的載人航天任務「Crew-12」時，被發現使用智慧型手機拍攝 SpaceX 的技術文件、引擎設計以及太空船內部設備配置等機密資料，再次點燃輿論對俄羅斯間諜活動的關注。

《NEXTA》表示，為了掩蓋相關醜聞，俄羅斯航太局於當地時間 3 日宣布解除阿爾捷米耶夫的相關工作，並由另一位太空人安德烈．費迪亞耶夫 ( Andrey Fedyayev ) 接替。《NEXTA》也發出感嘆稱，俄羅斯間諜的擴散速度似乎遠超一般人的想像，「現在就連外太空也出現俄羅斯間諜了」。

